Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

खेल

Asian Shooting Championships 2025: सिफ्ट कौर सामरा ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में भारत को दिलाया गोल्ड

Asian Shooting Championships 2025: एशियाई प्रतियोगिता के लिए भारतीय सीनियर निशानेबाजी दल में 35 सदस्य शामिल हैं, जो 15 स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 26, 2025

Sift Kaur Samra
सिफ्ट कौर सामरा, भारतीय शूटर (Photo Credit - IANS)

Sift Kaur Samra: सिफ्ट कौर सामरा ने मंगलवार को एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत का नाम रोशन किया है। उन्होंने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा के व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। आठ महिला शूटर्स के फाइनल में सिफ्ट 459.2 अंकों के साथ शीर्ष पायदान पर रहीं, जबकि चीन की युजी यांग 458.8 अंकों के साथ दूसरे और जापान की मिसाकी नोबाता 448.2 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर रहीं। एक अन्य भारतीय, आशी चौकसे, 402.8 अंक के साथ सातवें स्थान पर रहीं।

सिफ्ट और आशी क्वालीफिकेशन राउंड में क्रमशः दूसरे और पांचवें स्थान पर रही थीं। लेकिन, दोनों ने फाइनल में पहले और चौथे स्थान पर प्रवेश किया, क्योंकि क्वालिफिकेशन राउंड में शीर्ष पर रहीं एक अन्य भारतीय, श्रीयंका 'रैंकिंग ओनली पॉइंट्स' (आरपीओ) श्रेणी में प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। अंजुम मुद्गिल के साथ मिलकर सिफ्ट और आशी ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।

सिफ्ट ने 589 अंक बनाए, जबकि आशी ने 586 और अंजुम ने 578 अंक जुटाए। भारतीय टीम ने कुल 1753 स्कोर के साथ गोल्ड अपने नाम किया, जबकि जापान ने 1750 अंकों के साथ सिल्वर और साउथ कोरिया ने 1745 अंकों के साथ ब्रॉन्ज जीता।

ये भी पढ़ें

बांग्लादेश के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए नीदरलैंड ने 17 साल के खिलाड़ी को दिया मौका
क्रिकेट
Netherlands

इस बीच, दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में पोडियम पर जगह बनाने से चूक गईं। मनु भाकर महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में चौथे स्थान पर रहीं। व्यक्तिगत रूप से चूकने के बावजूद, मनु ने ईशा सिंह और सिमरनप्रीत कौर बरार के साथ मिलकर टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता।

एशियाई प्रतियोगिता के लिए भारतीय सीनियर निशानेबाजी दल में 35 सदस्य शामिल हैं, जो 15 स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं। श्यामकेंट मीट में कुल 129 भारतीय निशानेबाज जूनियर स्पर्धाओं में भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। भारत ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में अब तक सीनियर स्पर्धाओं में 19 पदक जीते हैं। इनमें 9 गोल्ड, 3 ब्रॉन्ज और 7 सिल्वर मेडल शामिल हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया

Sports News

Sports news In Hindi

Published on:

26 Aug 2025 06:02 pm

Hindi News / Sports / Asian Shooting Championships 2025: सिफ्ट कौर सामरा ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में भारत को दिलाया गोल्ड

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.