T20 World Cup Final: जीत के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने किन आदतों को बरकरार रखने की बात कही? जानें किसकी की तारीफ

T20 World Cup Final: भारत ने एक बार फिर टी20 क्रिकेट की दुनिया में अपना दबदबा साबित कर दिया है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों के बड़े अंतर से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली।इस जीत के साथ भारत लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन गया है। फाइनल मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। संजू सैमसन ने बेहतरीन 89 रनों की पारी खेली और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। उनके साथ अभिषेक शर्मा ने 52 रन और ईशान किशन ने 54 रनों का योगदान दिया।