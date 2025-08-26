पांच रुपए के लिए दिनभर की मजदूरी, पंजाब पुलिस में नौकरी..जानें ‘द ग्रेट खली’ के WWE रिंग में उतरने की कहानी

The Great Khali: दलीप सिंह राणा उर्फ 'द ग्रेट खली' भारतीय पहलवान और डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार हैं। अपने विशाल कद और ताकत के लिए मशहूर खली ऐसे पहले भारतीय थे, जिन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतकर भारत को गौरवान्वित किया। 27 अगस्त 1972 को हिमाचल में जन्मे दलीप सिंह राणा का बचपन काफी गरीबी में गुजरा। परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि उन्हें पढ़ाया जा सके। फीस न भरने के चलते उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। उसी वक्त दलीप सिंह फैसला कर चुके थे कि वह एक दिन इतना पैसा कमाएंगे कि किसी से आर्थिक मदद न मांगनी पड़े।