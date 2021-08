Tokyo Olympics 2020: टोक्यो ओलंपिक में दसवें दिन भारत को बॉक्सिंग में एक बार फिर निराशा हाथ लगी। भारतीय मुक्केबाज सतीश कुमार (प्लस 91) क्वार्टर फाइनल में विश्व चैम्पियन बखोदिर जालोलोव से हार गए। हालांकि सतीश कुमार ने इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन किया। सतीश को क्वार्टर फाइनल में 0-5 से हार का सामना करना पड़ा। प्री—क्वार्टर फाइनल में सतीश को ठुड्डी और दाहिनी आंख पर चोट लग गई थी। इसके बाद सतीश को कई टांके लगे थे। सतीश इन टांकों के साथ ही क्वार्टर फाइनल खेलने उतरे थे। क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में पंच लगने से सतीश का एक घाव खुल गया। इसके बावजूद भी भारतीय बॉक्सर ने मुकाबला जारी रखा।

जालोलोव ने की सतीश की बहादुरी की प्रशंसा

क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सतीश का मुकाबला विश्व चैम्पियन बखोदिर जालोलोव से हुआ। सेना के 32 साल के मुक्केबाज सतीश ने दाहिने हाथ से पंच भी जड़े, लेकिन उजबेकिस्तान के जालोलोव पूरे मुकाबले में हावी रहे। वहीं तीसरे राउंड में पंच लगने से सतीश के माथे पर लगा घाव खुल गया। इसके बावजूद वह डटे रहे। मैच जीतने के बाद जालोलोव ने भारतीय बॉक्सर सतीश की बहादुरी की तारीफ की। जालोलोव ने क्वार्टर फाइनल जीतकर अपना पहला ओलंपिक पदक सुनिश्चित किया। वहीं सतीश सुपर हैवीवेट में क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले मुक्केबाज थे।

💔 Representing 🇮🇳 in Heavyweight for the 1st time @satishyadavbox puts up brave fight against 2019 world championships 🥇medalist, Asian champion 🇺🇿's Bakhodir J but goes down 0-5 in Quarter finals of @Tokyo2020 #RingKeBaazigar #boxing #Tokyo2020 #Cheer4India #TeamIndia pic.twitter.com/rX0883ZtLj

Satish lost his Quarter Final bout but not before he won hearts. He fought valiantly and with grit for the country, despite being injured with 13 stitches. Not many would have fought like this with the World No.1. Kudos and we are very proud of him. @AjaySingh_SG @BFI_official pic.twitter.com/yV1kWM5RFn