Tokyo Olympics 2020: बॉक्सिंग में भारत को एक और झटका, सतीश कुमार को क्वार्टर फाइनल में मिली हार

Tokyo Olympics 2020: टोक्यो ओलिंपिक के 10वें दिन भारतीय बॉक्सर सतीश कुमार का क्वार्टर फाइनल में सामना उजबेकिस्तान के बखोदिर जालोलोव से हुआ। बखोदिर जालोलोव मौजूदा विश्व और एशियाई चैंपियन हैं। वहीं भारत के पहले सुपर हैवीवेट (प्लस 91 किलो) मुक्केबाज सतीश कुमार को पिछले मैच में चोट गई थी, जिसकी वजह से उनको 7 टांके लगे। क्वार्टर फाइनल के पहले राउंड में सतीश कुमार हार गए। पांचों रेफरी ने उजबेकिस्तान के बखोदिर जालोलोव को 10 और सतीश को 9 अंक दिए। पहले राउंड में सतीश आक्रामक दिखे। इसके बाद सतीश कुमार दूसरा राउंड भी हार गए। सतीश दूसरा राउंड 5-0 से हारे। दूसरे राउंड में उजबेकिस्तान के बखोदिर जालोलोव को 10 अंक मिले। वहीं सतीश कुमार को 9 अंक मिले। सतीश कुमार क्वार्टर फाइनल का मुकाबला 0-5 से हार गए। ऐसे में बॉक्सिंग में भारत को एक और बड़ा झटका लगा है।

मेडिकल क्लीयरेंस के बाद खेला क्वार्टर फाइनल

क्वार्टर फाइनल से पहले हुए मुकाबले में बॉक्सर सतीश कुमार को चोट लग गई थी। अंतिम 16 में उनका मुकाबला जमैका के रिकार्डो ब्राउन से हुआ था। इस मुकाबले में सतीश ने रिकार्डो ब्राउन को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था। हालांकि अंतिम 16 मुकाबले में सतीश को ठुड्डी और दाहिनी आंख पर गहरा कट लग गया था। इससे उनके 7 टांके आए। ऐसे में सतीश के क्वार्टर फाइनल खेलने पर संशय बना हुआ था। मेडिकल क्लीयरेंस मिलने के बाद वह क्वार्टर फाइनल में उतरे।

