Tokyo Olympics 2020: भारत के खाते में आया एक और सिल्वर मेडल, रेसलर रवि ने जीता सेमीफाइनल मुकाबला

tokyo olympics 2020 टोक्यो ओलंपिक के 13वें दिन भारतीय पहलवानों ने शानदार शुरुआत की। भारत के रवि कुमार और दीपक ने क्वार्टर फाइनल में अपने—अपने मुकाबले जीत सेमीफाइनल में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में रवि कुमार का रवि कुमार का मुकाबला बुल्गारिया के जॉर्डी वैंगेलोव से हुआ। वहीं दीपक का सामना चीन के जुशेन लिन से हुआ। दोनों ने अपने—अपने विरोधी पहलवानों को हरा दिया। पुरुषों के फ्रीस्टाइल 57 किग्रा वर्ग सेमीफाइनल में रवि का मुकाबला कजाकिस्तान के पहलवान सनायव नूरिस्लाम से हुआ। इसमें नुरइस्लाम सनायेव को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। पहले राउंड की शुरुआत में नरइस्लाम सनायेव ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए लगातार 8 प्वॉइंट हासिल किए और बढ़त बनाई।

पिछड़ गए थे 7 अंक से, फिर वापसी कर हासिल की जीत

पहले राउंड में 2-1 बढ़त बनाने वाले रवि दूसरे राउंड में नुरइस्लाम सनायेव के दांव में फंस गए। नतीजा उन्होंने एक के बाद एक चार बार 2-2 अंक जुटाकर बढ़त को 9-2 कर लिया। इसके बाद रवि की वापसी मुश्किल लग रही थी। हालांकि रवि ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए वापसी की और 3 अंक जुटाकर अंतर 5-9 का कर दिया। जब महज एक मिनट का खेल बचा था तो रवि ने पहले ही दांव पर नुरइस्लाम की टांग पकड़कर उसे पलटते हुए 2 अंक और जुटाए और उसके बाद चित करते हुए जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ ही रवि ने सिल्वर मेडल पक्का कर लिया। रवि से पहले टोक्यो ओलंपिक में वेटलिफ्टर मीरबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था।

