Tokyo Paralympics 2020: आज उद्घाटन समारोह के साथ होगी खेलों की शुरुआत, क्रिकेटर्स ने भी बढ़ाया पैरा एथलीट्स का मनोबल

Tokyo Paralympics 2020: टोक्यो मेंं पैरालंपिक खेलों की शुरुआत आज से हो रही है। आज उद्घाटन समारोह के साथ ही इन खेलों में पदक जीतने की होड़ भी शुरू होगी। इस बार पैरालंपिक खेलों में भारत ने अपने सबसे बड़े दल को भेजा है। पैरालंपिक की ओपनिंग सेरेमनी मेें भारत के दल से 6 अधिकारी और 5 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसकी जानकारी भारतीय दल के मिशन प्रमुख गुरशरण सिंह ने दी। भारत की दो टेबल टेनिस खिलाड़ियों सोनल पटेल और भाविना पटेल की बुधवार को स्पर्धाएं हैं इसलिए वे ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा नहीं लेंगी। जापान के राजा नारुहितो खेलों की शुरुआत की घोषणा करेंगे।

भारत के ध्वजवाहक होंगे मरियप्पन थंगावेलु

टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से मरियप्पन थंगावेलु ध्वजवाहक होंगे। इनके अलावा ओपनिंग सेरेमनी में डिस्कस थ्रोअर विनोद कुमार, जेवलिन थ्रो खिलाड़ी टेक चंद, पावरलिफ्टर्स जयदीप और सकीना खातून भी हिस्सा लेंगे। भारत के पैरालंपिक के इतिहास के सर्वाधिक 54 खिलाड़ी टोक्यो खेलों में हिस्सा लेंगे और देश को इस बार अपने सर्वाधिक पदक जीतने की उम्मीद है।

यह भी पढ़ें— Tokyo Paralympics 2020: भारत ने पैरालंपिक में अब तक जीते 4 गोल्ड मेडल, जानिए सिल्वर और ब्रॉन्ज कितने जीते

Sending my best wishes and support to the 🇮🇳 contingent at the Tokyo Paralympics. I am cheering for each one of you and I am sure you will make us proud. #TeamIndia #Praise4Para #Tokyo2020