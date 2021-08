Tokyo Paralympics 2020: टेबल टेनिस के पहले मुकाबले में हारीं भारत की सोनलबेन

Tokyo Paralympics 2020: टोक्यो पैरालंपिक में आज बुधवार से भारत के मुकाबलों की शुरुआत हो चुकी है। पैरालंपिक में भारत का पहला मुकाबला टेबल टेनिस के क्वालिफिकेशन राउंड से शुरू हुआ। महिला टेबल टेनिस व्हीलचेयर ग्रुप डी के क्लास 4 वर्ग में भारत की पैरा एथलीट सोनलबेन का मुकाबला चीन की महिला पैरा एथलीट ली क्वेन से हुआ। इस मुकाबले में सोनलबेन 2—3 से हार गईं। हालांकि सोनलबेन ने चीन की पैरा एथलीट को कड़ी टक्ककर दी।

सोनलबेन ने दी कड़ी टक्कर

सोनलबेन का पैरालंपिक में यह डेब्यू है। डेब्यू मुकाबले में सोनलबेन सीधे सेटों में 11-9, 3-11, 17-15, 7-11, 4-11 से हार गईं। हालांकि तीसरे सेट में वापसी करते हुए सोनल ने यह सेट जीत लिया, लेकिन अंतिम सेटों में चीन की पैरा एथलीट ने जीत हासिल कर मुकाबला जीत लिया। वहीं सोनल ने इस मुकाबले में शुरुआत से कड़ी टक्कर दी। मैच का पहला सेट भी सोनल ने जीता, लेकिन अंमित सेटों से पिछड़ने से उनके साथ से यह मुकाबला निकल गया।

#Paratabletennis Update



After a thrilling match 🇮🇳's Sonal Patel loses against 🇨🇳's Q Li 2-3 in the first group stage match



Sonal will play her next group match tomorrow



Let us support her with #Cheer4India messages #Praise4Para #Paralympics pic.twitter.com/U57cqH796G