नीरज चोपड़ा से पीएम मोदी ने पूछा-दूसरे थ्रो के बाद ही 'विक्ट्री मोड' में क्यों आ गए थे? वीडियो में देखें गोल्डन ब्वॉय का जवाब

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 16 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक 2020 में मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने इन खिलाड़ियों के साथ ओलंपिक में उनके प्रदर्शन पर भी खुलकर बात की और उनके साथ पार्टी भी की। अब इस मुलाकात का एक वीड़यो भी सामने आया है। पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को चूरमा भी खिलाया। साथ ही फाइनल राउंड में प्रदर्शन को लेकर पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा से एक सवाल भी पूछा। इस पर नीरज ने भी शानदार जवाब दिया।

पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा से पूछा यह सवाल

टोक्यो ओलंपिक मेडलिस्ट से मुलाकात के दौरान जब पीएम मोदी भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से मिले तो उन्होंने एक सवाल पूछा। पीएम मोदी ने गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा से पूछा कि जब तुमने दूसरी बार अपना भाला फेंका तो तुम विक्ट्री के मोड में आ गए और एक दम तुम जीत सेलिब्रेट करने लगे। इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, पूरी जान लगानी पड़ती है, यह सब कैसे संभव हुआ?

नीरज ने दिया यह जवाब

प्रधानमंत्री मोदी के इस सवाल पर नीरज चोपड़ा ने जवाब देते हुए कहा कि वह इतने वर्षों से ट्रेनिंग कर रहे हैं और बेस्ट थ्रो के बारे में प्रयास से पता चल जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रेनिेंग से कॉन्फिडेंस भी आता है। इसके बाद पीएम मोदी ने आगे कहा कि तुम्हें इतना पता था कि तुम 85 मीटर फेंकोगे या 86 मीटर फेंकोगे लेकिन तुम्हें औरों का पता नहीं था कि 90 मीटर जाएगा 88 मीटर जाएगा।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi interacts with #TokyoOlympics gold medalist Neeraj Chopra. The PM appreciates him and says, "...I have seen that success doesn't get to your head and loss doesn't stay in your mind..." pic.twitter.com/ajgznSSnTK