जानिए कौन है 16 साल का ग्रैंड मास्टर प्रागनानंदा, जिसने विश्व चैंपियन कार्लसन को 2 बार दी पटखनी

आर प्रागननंदा भारत के तमिलनाडु राज्य (R Praggnanandhaa state name) के रहने वाले हैं। बता दें कि प्रागननंदा का जन्म 10 अगस्त, 2005 (Praggnanandhaa Date of Birth) को चेन्नई में हुआ है। उनके पिता रमेशबाबू तमिलनाडु स्टेट कॉर्पोरेशन बैंक में शाखा प्रबंधक के रूप में काम करते हैं जबकि उनकी मां नागलक्ष्मी होम मेकर (Praggnanandhaa mother father name) हैं।इनकी मात्र भाषा तमिल (Praggnanandhaa mother tongue) है। प्रागननंदा ने मात्र 16 साल की उम्र में दुनिया भर में नाम कमा लिया है। बता दें कि प्रागननंदा 10 साल की उम्र में 2016 में शतरंज के सबसे युवा इंटरनेशनल मास्टर बने थे। तब यह चर्चा में आए थे लेकिन अब इन्होंने ऑनलाइन खेले जा रहे 'चेसेबल मास्टर्स' टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन कार्लसन को दोबारा हराकर सभी को चौंका दिया है।