विंबलडन : जोकोविच बने चैंपियन, जीता 20वां ग्रैंड स्लैम, की नडाल और फेडरर की बराबरी

नई दिल्ली। दुनिया के नम्बर-1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच (novak djokovic) ने ग्रास कोर्ट पर अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए रविवार को इटली के मातेओ बेरेटीनी को हराते हुए विंबलडन ( Wimbledon 2021) का पुरुष एकल खिताब जीत लिया। जोकोविच ने बेरेटीनी को 6-7, 6-4, 6-4, 6-3 से हराया। यह उनका कॅरियर का 20वां ग्लैंड स्लैम है। विंबलडन में यह उनका छठा खिताब है। अब वह सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने के मामले में स्विस सुपरस्टार रोजर फेडरर और स्पेन के दिग्गज राफेल नडाल की बराबरी पर आए गए हैं।

बेरेटेनी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे थे। जोकोविच ने छह विंबलडन के अलावा नौ बार ऑस्ट्रेलिया ओपन, तीन बार अमरीकी ओपन और दो बार फ्रेंच ओपन जीता है। वह आधुनिक एटीपी टूर पर सभी बिग टाइटल जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं- यानी, सभी चार ग्रैंड स्लैम टूनार्मेंट, सभी नौ एटीपी मास्टर्स इवेंट और एटीपी फाइनल। विशेष रूप से, वह ओपन एरा में दोहरा कॅरियर ग्रैंड स्लैम हासिल करने वाले एकमात्र खिलाड़ी होने के साथ-साथ कॅरियर गोल्डन मास्टर्स को पूरा करने वाले एकमात्र खिलाड़ी भी हैं, जो उन्होंने दो बार किया है।

सातवीं वरीयता प्राप्त बेरेटिनी का यह पहला फाइनल था और 1976 फ्रेंच ओपन में एड्रियानो पनाटा के खिताब जीतने के बाद किसी भी इटली के खिलाड़ी का यह पहला फाइनल था और वह बड़ी उम्मीदों और सपने के साथ कोर्ट पर उतरे थे। बेरेटिनी ने पहला सेट जीतकर शुरुआत भी दमदार की, लेकिन उनका दम बस इसी सेट तक सीमिहत होकर रह गया क्योंकि अगले तीन सेट जोकोविच के नाम रहे।

