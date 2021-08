World Athletics U20 : अमित ने 10,000 मीटर रेस वॉक में रजत पदक जीता

भारतीय रेस वॉकर अमित खत्री ने शनिवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए नैरोबी के कसारानी स्टेडियम में विश्व एथलेटिक्स अंडर20 चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर रेस वॉक स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। खत्री ने 42:17.94 मिनट के समय के साथ रजत पदक जीता। अंतिम दो लैप्स में केन्या के हेरिस्टोन वान्योनी के आगे निकलने से पहले वह रइस इवेंट की अगुवाई कर रहे थे। आखिरकार, वान्योनी ने 42:10.84 मिनट समय के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। स्पेन के पॉल मैकग्राथ ने 42:31.11 मिनट के समय के साथ कांस्य पदक जीता।

भारत के खाते में आया दूसरा पदक

एथलेटिक्स महासंघ ने अमित के हवाले से कहा, चूंकि यह ऊंचाई वाला स्थान है, इसलिए मेरे लिए सांस लेने में समस्या थी। यह मेरी पहली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता थी और भारत के लिए रजत पदक जीता। मैं रजत से खुश हूं, कम से कम मैं भारत की उम्मीदों को पूरा कर सकता हूं। यह मौजूदा प्रतियोगिता में भारत का दूसरा पदक है। इससे पहले बुधवार को भारत श्रीधर, प्रिया एच मोहन, सुमी और कपिल की भारतीय चौकड़ी ने 4गुणा400 मीटर मिश्रित रिले फाइनल में सीजन-बेस्ट 3:20.60 मिनट के साथ कांस्य पदक जीता था।

#Second medal in #WorldAthleticsU20 in #Nairobi.

As it's a high altitude so breathing problem for me, It was my first International Competition and won Silver for India. I'm happy with Silver atleast I could fulfill the hopes of India, said AMIT after the medal.@afiindia pic.twitter.com/vXLEyjeYI4