नई दिल्ली : अमरीका के मशहूर पहलवान जॉन सीना और उनकी मंगेतकर निकी बेला के बीच अलग होने की खबर हैं। दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया है। बता दें कि निकी और जॉन पिछले 6 साल से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। हाल ही में दोनों ने लाइव सगाई भी की थी। 5 मई को जॉन सीना और निकी बेला शादी करने वाले थे। दोनों के बीच अलग होने के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। हालांकि दोनों ने अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला लिया। इस जानकारी को जॉन और निकी ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दी।

टूट गया जॉन का दिल !

इस ब्रेकअप से जॉन पूरी तरह से टूट गए हैं। क्योंकि जॉन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ दिल टूटने वाले पोस्ट

किए हैं । जिससे ये अंदाजा लग रहा है कि निकी के दूर जाने से वो बेहद दुखी हैं। उधर ब्रेकअप के बारे में निकी ने कहा, 'ये फैसला लेना काफी कठिन था। हम दोनों एक-दूसरे के बीच प्यार बनाए रखेंगे और एक-दूसरे की हमेशा इज्जत करेंगे। हमने साथ में बहुत अच्छे पल बिताए हैं ।'इस खबर से जॉन सीना का ही नहीं बल्कि उनके लाखों फैंस का दिल भी टूटा है।

सोशल मीडिया पर फूटा फैंस का गुस्सा

जॉन सीना और निकी बैला के ब्रेकअप के बाद उनके फैंस का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूटा है। लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। जिसमें मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। एक यूजर्स ने लिखा, "मुझे उम्मीद है कि WWE अब निकी बैला और जॉन सीना के ब्रेकअप को स्टोरीलाइऩ से ना जोड़ दे"

The only thing I'll say about the #JohnCena #NikkiBella breakup is that #Cena probably had a nightmare about his first divorce and probably decided that he just couldn't do it and no thats not me being an asshole #WWE