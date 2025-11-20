Anupgarh: प्राइवेट कॉलेज के परिसर में 19 साल की युवती ने किया सुसाइड, मां बोली ‘BSTC में चयन नहीं होने से तनाव में थी बेटी’

कार्रवाई करती पुलिस (फोटो: पत्रिका)
Rajasthan Suicide Case: अनूपगढ़ के एक निजी कॉलेज परिसर में एक कमरे में बुधवार दोपहर 19 वर्षीय छात्रा ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका इसी कॉलेज में चपरासी के रूप में काम करने वाली महिला कर्मचारी रेखा की बेटी थी।
महिला का परिवार 5 वर्षों से कॉलेज परिसर में बने कमरे में रह रहा है। बुधवार सुबह छात्रा प्रिंसी की मां रेखा ड्यूटी पर चली गई पिता देवीलाल मजदूरी पर और तीनों छोटे भाई-बहन स्कूल गए हुए थे। इस दौरान वह कमरे में अकेली थी।
परिजनों के अनुसार प्रिंसी ने हाल ही में 12वीं उत्तीर्ण की थी और बीएसटीसी करना चाहती थी। चयन न होने के कारण वह कुछ दिनों से निराश और तनाव में थी। दोपहर करीब 12:30 बजे उसकी मां कैंटीन की चाबी लेने कमरे पर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी देर आवाज देने और दस्तक देने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
संदेह होने पर कॉलेज स्टाफ को सूचना दी गई। स्टाफ पीछे की ओर से खिड़की पर गए तो अंदर प्रिंसी पंखे के हुक से चुन्नी के फंदे से लटकी दिखाई दी। इसकी जानकारी प्रिंसिपल को दी गई। सूचना पर डीएसपी प्रशांत कौशिक और एएसआई कालूराम मीणा मौके पर पहुंचे।
पुलिस ने दरवाजा खुलवाकर शव को नीचे उतारा और सरकारी अस्पताल की मोर्चरी भेजा। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। युवती के पिता की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की गई। डीएसपी ने बताया कि आत्महत्या के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
श्री गंगानगर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग