Anupgarh: प्राइवेट कॉलेज के परिसर में 19 साल की युवती ने किया सुसाइड, मां बोली ‘BSTC में चयन नहीं होने से तनाव में थी बेटी’

परिजनों के अनुसार प्रिंसी ने हाल ही में 12वीं उत्तीर्ण की थी और बीएसटीसी करना चाहती थी। चयन न होने के कारण वह कुछ दिनों से निराश और तनाव में थी। दोपहर करीब 12:30 बजे उसकी मां कैंटीन की चाबी लेने कमरे पर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी देर आवाज देने और दस्तक देने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।