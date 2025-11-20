Patrika LogoSwitch to English

श्री गंगानगर

Anupgarh: प्राइवेट कॉलेज के परिसर में 19 साल की युवती ने किया सुसाइड, मां बोली ‘BSTC में चयन नहीं होने से तनाव में थी बेटी’

19 Year Girl Committed Suicide: अनूपगढ़ में 19 साल की छात्रा प्रिंसी बीएसटीसी में चयन न होने के कारण तनाव में थी। उसने आत्महत्या कर ली। वह कॉलेज परिसर में परिवार के साथ रहती थी।

less than 1 minute read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Akshita Deora

Nov 20, 2025

कार्रवाई करती पुलिस (फोटो: पत्रिका)

Rajasthan Suicide Case: अनूपगढ़ के एक निजी कॉलेज परिसर में एक कमरे में बुधवार दोपहर 19 वर्षीय छात्रा ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका इसी कॉलेज में चपरासी के रूप में काम करने वाली महिला कर्मचारी रेखा की बेटी थी।

महिला का परिवार 5 वर्षों से कॉलेज परिसर में बने कमरे में रह रहा है। बुधवार सुबह छात्रा प्रिंसी की मां रेखा ड्यूटी पर चली गई पिता देवीलाल मजदूरी पर और तीनों छोटे भाई-बहन स्कूल गए हुए थे। इस दौरान वह कमरे में अकेली थी।

परिजनों के अनुसार प्रिंसी ने हाल ही में 12वीं उत्तीर्ण की थी और बीएसटीसी करना चाहती थी। चयन न होने के कारण वह कुछ दिनों से निराश और तनाव में थी। दोपहर करीब 12:30 बजे उसकी मां कैंटीन की चाबी लेने कमरे पर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी देर आवाज देने और दस्तक देने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

संदेह होने पर कॉलेज स्टाफ को सूचना दी गई। स्टाफ पीछे की ओर से खिड़की पर गए तो अंदर प्रिंसी पंखे के हुक से चुन्नी के फंदे से लटकी दिखाई दी। इसकी जानकारी प्रिंसिपल को दी गई। सूचना पर डीएसपी प्रशांत कौशिक और एएसआई कालूराम मीणा मौके पर पहुंचे।

पुलिस ने दरवाजा खुलवाकर शव को नीचे उतारा और सरकारी अस्पताल की मोर्चरी भेजा। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। युवती के पिता की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की गई। डीएसपी ने बताया कि आत्महत्या के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है।

Cyber ​​Fraud: नागौर में आई करोड़ों की ठगी की रकम, 24 संदिग्ध खाताधारक गिरफ्तार; 4 राज्यों से जुड़े तार
नागौर
Rajasthan-Cyber-Fraud

20 Nov 2025 09:08 am

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Anupgarh: प्राइवेट कॉलेज के परिसर में 19 साल की युवती ने किया सुसाइड, मां बोली 'BSTC में चयन नहीं होने से तनाव में थी बेटी'

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

श्रीगंगानगर: बिजली विभाग का कल से शुरू होगा वसूली अभियान, बकायेदारों के धड़ाधड़ कटेंगे कनेक्शन

Rajasthan electric Bill
श्री गंगानगर

खेतों में जल रही पराली से बिगड़ी हवा, बढ़ा प्रदूषण

श्री गंगानगर

150 रुपए में खाएं या डाइटिंग करें खिलाड़ी

श्री गंगानगर

परीक्षा अब और महंगी, अभिभावकों की जेब पर बढ़ेगा भार

श्री गंगानगर

जैविक खेती से कमा रहे मुनाफा,बने प्रेरणास्रोत

श्री गंगानगर
