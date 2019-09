दो बच्चों सहित लापता हो गई थी विवाहिता, तीनों के शव नहर में मिले, मचा कोहराम

नहर में विवाहिता ( Woman's body found in canal ) और एक बच्चे का शव रविवार शाम को मिला है। पुलिस ( sri ganganagar police ) मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ( mother suicide with her child ) प्राप्त जानकारी के अनुसार सामने आया है कि वह स्कूटी पर सवार हो कर गई थी और गांव खाटलबाना स्थित वाईफ्रिकेशन नहर में बच्चो सहित छलांग ( jumping in canal ) लगा दी।