जोधपुर से पंजाब लेकर जा रही थी डोडा पोस्त की खेप, बंटी-बबली काबू

श्रीगंगानगर. इलाके में भारत माला रोड के माध्यम से हो रही अवैध मादक पदार्थो की तस्करी को जवाहरनगर पुलिस ने काबू किया है। जोधपुर से कार में 27 किलो 800 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त की खेप पंजाब जा रही थी। इस कार से तस्करी होने की सूचना जिला विशेष टीम और जवाहरनगर पुलिस को मिली। मीरा चौकी प्रभारी एसआई बलवंत कुमार की अगुवाई में पुलिस दल ने साधुवाली के पास भारत माला रोड पर इस कार इसकी घेराबंदी की। इस दौरान कार से तीस वर्षीय आरोपी रविन्द्र सिंह पुत्र मांगासिंह और 28 वर्षीय जसविन्द्र कौर पत्नी मलकीत सिंह को काबू किया। आरोपी रविन्द्र सिंह फाजिल्का के खुईखेड़ा थाना क्षेत्र गांव पतरेवाला का रहने वाला है। जबकि आरोपियाजसविन्द्र कौर मुक्तसर जिले के कट्टेयावाली गांव की रहने वाली है। ये दोनेां जोधपुर से तस्करी की खेप पहुंचाने का काम करते है। इन दोनेां के कब्जे से 27 किलो 800 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त बरामद की और दोनों को गिरफतार कर एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज किया। इस अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त के परिवहन में इस्तेमाल होने वाली कार को भी जब्त किया है। इस मामले की जांच सदर थाने के एसआई हंसराज को दी गई है। इस कार्रवाई में जिला विशेष टीम के कांस्टेबल प्रमोद की अहम भूमिका रही। इस तस्करी में भारत माला रोड के इस्तेमाल होने की पुष्टि हो गई है। पहले भी इस रास्ते से तस्करी हो रही थी। जोधपुर से चंद घंटों में यह जोड़ासाधुवाली के पास पहुंचा था। वहां से यह पंजाब सीमा में जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उससे पहले पुलिस के पास इस खेप के आने की सूचना मिल गई। पुलिस अब जोधपुर के मुख्य सप्लायर के बारे में जानकारी जुटाएगी।