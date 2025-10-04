अचानक पलटा मौसम: राजस्थान में पड़ने लगा कोहरा, मौसम विभाग ने 4 दिन के लिए दे दिया ‘भारी बारिश’ का ALERT

Photo: Patrika
Weather Forecast: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। जहां कुछ दिन पहले तक गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान कर रखा था वहीं अब अचानक हुई बारिश और तेज हवाओं ने ठंड का अहसास करवा दिया है। प्रदेश के कई जिलों में कोहरा छा गया है और सुबह-सुबह की हल्की सिहरन सर्दी का अहसास कराने लगी है।
श्रीगंगानगर जिले के लाधूवाला और मिर्जेवाला गांवों में शनिवार सुबह खेतों के ऊपर कोहरा दिखाई दिया। अलसुबह हल्की ठंडक महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में सुबह-शाम की ठंड बढ़ेगी।
मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 3 और 4 अक्टूबर को जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघगर्जन की संभावना है।
मौसम विभाग ने 4 अक्टूबर को राजस्थान के कई जिलों के लिए मेघगर्जन और वज्रपात (thunderstorms and lightning) को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। जिसमें बांसवाड़ा, बारां, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, सिरोही, उदयपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर और पाली जिला शामिल है।
5 अक्टूबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम फिर से बिगड़ सकता है। जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में दोपहर बाद तेज मेघगर्जन, झोंकों के साथ तेज हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से), कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इस दिन बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग ने बताया कि 6 अक्टूबर को यह सिस्टम पूरे राज्य में सबसे अधिक प्रभावी रहेगा। जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कई हिस्सों में आंधी, गरज-चमक, बिजली गिरने और 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ तेज बारिश की संभावना है। बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी दी है।
7 अक्टूबर को भी पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके बाद 8 अक्टूबर से प्रदेशभर में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। यानी बारिश से राहत मिलने लगेगी।
