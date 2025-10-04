अचानक पलटा मौसम: राजस्थान में पड़ने लगा कोहरा, मौसम विभाग ने 4 दिन के लिए दे दिया ‘भारी बारिश’ का ALERT

5 अक्टूबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम फिर से बिगड़ सकता है। जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में दोपहर बाद तेज मेघगर्जन, झोंकों के साथ तेज हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से), कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इस दिन बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है।