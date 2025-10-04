Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

अचानक पलटा मौसम: राजस्थान में पड़ने लगा कोहरा, मौसम विभाग ने 4 दिन के लिए दे दिया ‘भारी बारिश’ का ALERT

Rain Alert: राजस्थान में आज अचानक मौसम ने पलटी मार ली। बारिश के बाद अब सुबह-सुबह सर्दी का अहसास भी होने लगा और चारों ओर कोहरा नजर आया।

3 min read

श्री गंगानगर

image

Akshita Deora

Oct 04, 2025

Play video

Photo: Patrika

Weather Forecast: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। जहां कुछ दिन पहले तक गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान कर रखा था वहीं अब अचानक हुई बारिश और तेज हवाओं ने ठंड का अहसास करवा दिया है। प्रदेश के कई जिलों में कोहरा छा गया है और सुबह-सुबह की हल्की सिहरन सर्दी का अहसास कराने लगी है।

गंगानगर में दिखा कोहरा

श्रीगंगानगर जिले के लाधूवाला और मिर्जेवाला गांवों में शनिवार सुबह खेतों के ऊपर कोहरा दिखाई दिया। अलसुबह हल्की ठंडक महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में सुबह-शाम की ठंड बढ़ेगी।

3 और 4 अक्टूबर को इन संभागों में बारिश की संभावना

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 3 और 4 अक्टूबर को जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघगर्जन की संभावना है।

इन जिलों में 4 अक्टूबर को जारी हुआ अलर्ट

Photo: Patrika

मौसम विभाग ने 4 अक्टूबर को राजस्थान के कई जिलों के लिए मेघगर्जन और वज्रपात (thunderstorms and lightning) को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। जिसमें बांसवाड़ा, बारां, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, सिरोही, उदयपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर और पाली जिला शामिल है।

5 अक्टूबर से एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ

Photo: Patrika

5 अक्टूबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम फिर से बिगड़ सकता है। जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में दोपहर बाद तेज मेघगर्जन, झोंकों के साथ तेज हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से), कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इस दिन बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

6 अक्टूबर को भारी बारिश की प्रबल संभावना

Photo: Patrika

मौसम विभाग ने बताया कि 6 अक्टूबर को यह सिस्टम पूरे राज्य में सबसे अधिक प्रभावी रहेगा। जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कई हिस्सों में आंधी, गरज-चमक, बिजली गिरने और 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ तेज बारिश की संभावना है। बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी दी है।

7 अक्टूबर तक जारी रहेगा असर

Photo: Patrika

7 अक्टूबर को भी पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके बाद 8 अक्टूबर से प्रदेशभर में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। यानी बारिश से राहत मिलने लगेगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Rain: 3 घंटे के अंदर 27 जिलों में बारिश का डबल अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी
जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Oct 2025 02:37 pm

Published on:

04 Oct 2025 01:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / अचानक पलटा मौसम: राजस्थान में पड़ने लगा कोहरा, मौसम विभाग ने 4 दिन के लिए दे दिया ‘भारी बारिश’ का ALERT

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिल्ली पुलिस की मुठभेड़ में राजस्थान के शूटर्स आकाश राजपूत को लगी गोली, गोल्डी बराड़ गैंग के 2 बदमाश दबोचे गए

Akash Rajput arrested
श्री गंगानगर

सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को दी ‘ऑपरेशन सिंदूर 2.0’ की चेतावनी, राजस्थान की धरती से बोले- ‘इस बार इतिहास और भूगोल बदल देंगे’

Army Chief General Upendra Dwivedi
श्री गंगानगर

Rajasthan News: बंदी 4 दिन पहले जेल से भागकर अपने घर पहुंचा, एक गलती से फिर पहुंचा हवालात

श्री गंगानगर

चार माह पहले 13 लाख रुपए की चोरी कर घूमने निकल गए दो दोस्त, अब पुलिस ने दबोचा

श्री गंगानगर

शस्त्र पूजन कार्यक्रम में गूंजे भारत माता के जयघोष

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.