Rajasthan Rain: 3 घंटे के अंदर 27 जिलों में बारिश का डबल अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

दरअसल, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने सीकर, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर और पाली जिले के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग का अनुमान है कि इन जिलों में 3 घंटे के अंदर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं आकाशीय बिजली गिरने और तेज सतही हवा 30-40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चलने की संभावना है।