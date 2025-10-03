Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Rain: 3 घंटे के अंदर 27 जिलों में बारिश का डबल अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

Rajasthan Rain: मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने सीकर, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर और पाली जिले के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 21 अन्य जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है।

2 min read

जयपुर

image

Kamal Mishra

Oct 03, 2025

Rajasthan Rain alert

बारिश का अलर्ट (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। राजस्थान में बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 27 जिलों में बारिश का डबल अलर्ट जारी किया है। विभाग का अनुमान है कि इन जिलों में 3 घंटे के अंदर झमाझम बारिश हो सकती है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने 5 और 6 अक्टूबर के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

दरअसल, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने सीकर, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर और पाली जिले के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग का अनुमान है कि इन जिलों में 3 घंटे के अंदर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं आकाशीय बिजली गिरने और तेज सतही हवा 30-40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चलने की संभावना है।

21 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

इसके अलावा जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, झुंझुनू, चूरू, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिले के लिए बारिश का येलो अलर्ट है। विभाग के मुताबिक, इन जिलों में भी मेघगर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं हवा की रफ्तार 20-30 किमी प्रतिघंटा रहने की संभावना है।

मौसम विभाग ने मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लेने की सलाह दी है। पेड़ों के नीचे अधिक आकाशीय बिजली गिरने की संभावना रहती है, ऐसे में हरे पेड़ों के नीचे मेघगर्जना के दौरान नहीं रुकना चाहिए। इसके अलावा मौसम विभाग ने इलेक्ट्रिक उपकरणों को भी मौसम खराब होने के दौरान उपयोग न करने की सलाह दी है।

पिछले 24 घंटे का मौसम अपडेट

बीते दिन की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई। राज्य में सर्वाधिक बारिश बयाना (भरतपुर) में 35 मिलीमीटर दर्ज की गई। राजस्थान में अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर जिले में 37.5 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान पाली में 21.7 डिग्री दर्ज किया गया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: गांजा तस्करी के मामले में ‘पूर्व NSG कमांडो’ गिरफ्तार, 26-11 हमले में आतंकियों से लोहा ले चुका है आरोपी
सीकर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Oct 2025 04:18 pm

Published on:

03 Oct 2025 04:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Rain: 3 घंटे के अंदर 27 जिलों में बारिश का डबल अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

लोकतंत्र के कमजोर पक्ष को उजागर करता ‘शटडाउन’

समाचार

बकरी चरा रहे युवक का वनकर्मियों से विवाद, पेड़ से लटका मिला शव; धरने पर बैठे ग्रामीणों पर पुलिस ने छोड़े आंसू के गोले

Jamwaramgarh Vikram Meena suicide case
जयपुर

समय के साथ संघ में बदलाव हुए लेकिन मूल भाव वही रहा

ओपिनियन

किड्स कॉर्नर: चित्र देखो कहानी लिखो 48 …. बच्चों की लिखी रोचक कहानियांपरिवार परिशिष्ट (24 सितंबर 2025) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 48 में भेजी गई कहानियों में ये कहानियां सराहनीय रही हैं।

समाचार

IMD Alert: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से 5-7 अक्टूबर तक भारी बारिश, 8 अक्टूबर से एक सप्ताह तक मौसम शुष्क

rajasthan weather alert,
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.