Rajasthan Rain: 3 घंटे के अंदर 27 जिलों में बारिश का डबल अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

बारिश का अलर्ट (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। राजस्थान में बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 27 जिलों में बारिश का डबल अलर्ट जारी किया है। विभाग का अनुमान है कि इन जिलों में 3 घंटे के अंदर झमाझम बारिश हो सकती है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने 5 और 6 अक्टूबर के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
दरअसल, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने सीकर, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर और पाली जिले के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग का अनुमान है कि इन जिलों में 3 घंटे के अंदर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं आकाशीय बिजली गिरने और तेज सतही हवा 30-40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चलने की संभावना है।
इसके अलावा जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, झुंझुनू, चूरू, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिले के लिए बारिश का येलो अलर्ट है। विभाग के मुताबिक, इन जिलों में भी मेघगर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं हवा की रफ्तार 20-30 किमी प्रतिघंटा रहने की संभावना है।
मौसम विभाग ने मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लेने की सलाह दी है। पेड़ों के नीचे अधिक आकाशीय बिजली गिरने की संभावना रहती है, ऐसे में हरे पेड़ों के नीचे मेघगर्जना के दौरान नहीं रुकना चाहिए। इसके अलावा मौसम विभाग ने इलेक्ट्रिक उपकरणों को भी मौसम खराब होने के दौरान उपयोग न करने की सलाह दी है।
बीते दिन की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई। राज्य में सर्वाधिक बारिश बयाना (भरतपुर) में 35 मिलीमीटर दर्ज की गई। राजस्थान में अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर जिले में 37.5 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान पाली में 21.7 डिग्री दर्ज किया गया।
