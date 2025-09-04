Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

श्री गंगानगर

कृषि महाविद्यालय: उधार के भवन में मेहमान शिक्षकों के भरोसे

कृषि उत्पादन में सिरमौर:विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने वाले संसाधन अधूरे

श्री गंगानगर

Krishan Ram

Sep 04, 2025

  • श्रीगंगानगर.कृषि उत्पादन में सिरमौर माने जाने वाले श्रीगंगानगर जिले का सरकारी कृषि महाविद्यालय पांच साल बाद भी व्यविस्थत नहीं हो सका है। 18 जून 2020 को राज्य सरकार ने जिले में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की थी, लेकिन अब तक न तो भवन तैयार हो सका और न ही स्थायी स्टाफ की नियुक्ति हुई है। फिलहाल कृषि अनुसंधान केंद्र के भवन में पढ़ाई हो रही है। यहां अनुसंधान केंद्र के बजट से चार अतिरिक्त कक्षा-कक्ष भी बनाए गए हैं, लेकिन विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने वाले संसाधन अधूरे हैं।

वहां भवन बन गए, यहां अभी सपना

  • कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अधीन वर्ष 2020-21 में श्रीगंगानगर के साथ ही हनुमानगढ़, मंडावा (झुंझुनूं) और चांदगोठी (चूरू) में कृषि महाविद्यालय स्वीकृत हुए थे। तीनों जगह भूमि आवंटित कर भवन भी खड़े हो गए, लेकिन श्रीगंगानगर में न तो भूमि आवंटन हुआ और न ही बजट मिला। यहां महाविद्यालय आज भी किराएदार की तरह संचालित हो रहा है।

विद्यार्थियों में नाराजगी

  • कृषि महाविद्यालय के छात्र अधूरी सुविधाओं से जूझ रहे हैं। सरकार की वादा खिलाफी को लेकर विद्यार्थियों में नाराजगी है। वे भवन निर्माण और स्थायी स्टाफ की नियुक्ति की मांग उठा रहे हैं।

स्टाफ की कमी से पढ़ाई प्रभावित

  • महाविद्यालय में स्थायी स्टाफ की स्थिति चिंताजनक है। अधिष्ठाता का एक पद, सह आचार्य का एक पद और सहायक आचार्य के तीन पद ही कार्यरत हैं, जबकि सहायक आचार्य के दस सहित अधिकांश पद रिक्त पड़े हैं। विद्या संबल योजना के तहत आठ अतिथि व्याख्याता पढ़ा रहे हैं। तकनीकी सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, मंत्रालयिक और चतुर्थ श्रेणी पद भी खाली हैं। स्थायी संकाय की अनुपस्थिति में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा।

बजट का इंतजार

  • कृषि महाविद्यालय की स्थापना के समय 60 सीटें स्वीकृत हुई थीं। अब यह संख्या बढकऱ 120 हो गई है। विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए भवन निर्माण और स्थायी स्टाफ की नियुक्ति जरूरी है। एक बार एआरएस के पश्चिम क्षेत्र में भूमि चिन्हित की गई थी, लेकिन बजट का इंतजार है।
  • डॉ.बीएस मीणा, अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय,श्रीगंगानगर।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Sept 2025 12:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / कृषि महाविद्यालय: उधार के भवन में मेहमान शिक्षकों के भरोसे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट