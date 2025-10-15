Patrika LogoSwitch to English

श्री गंगानगर

जैसलमेर बस आगजनी के बाद अलर्ट : अनूपगढ़ पुलिस ने बढ़ाई निगरानी, वाहनों की सघन जांच

राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों की सघन जांच के निर्देश दिए हैं।

less than 1 minute read

श्री गंगानगर

image

Ajay Bahadur

Oct 15, 2025

राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों की सघन जांच के निर्देश दिए हैं।

अनूपगढ़ बस में यात्रियों को घटना के बारे में बताते थानाधिकारी।

अनूपगढ़. जैसलमेर जिले में सोमवार देर रात चलती बस में हुई भीषण आगजनी की घटना में कई लोगों की दर्दनाक मौत के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। दीपावली सीजन में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों की सघन जांच के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में अनूपगढ़ पुलिस ने भी जांच व्यवस्था कड़ी की है। थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगिड ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन के निर्देशन में बुधवार को विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। अनूपगढ़ से बांडा कॉलोनी हाईवे तक पुलिस टीमों ने बसों, टैक्सियों और अन्य वाहनों की जांच की। चालकों व परिचालकों को सख्त हिदायत दी गई कि किसी भी स्थिति में पटाखे, विस्फोटक या ज्वलनशील सामग्री वाहन में न रखें। थानाधिकारी ने नागरिकों से भी अपील की कि यदि कोई व्यक्ति विस्फोटक सामग्री लेकर यात्रा करता दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। अनूपगढ़ बस स्टैंड पर भी अतिरिक्त सतर्कता बढ़ाई गई है। आरएसआरटीसी अधिकारियों व कार्मिकों को निर्देश दिए गए कि कोई भी सवारी पटाखे या ज्वलनशील वस्तु लेकर यात्रा न करे। थानाधिकारी जांगिड ने कहा कि बसों में विस्फोटक पदार्थ ले जाना कानूनन अपराध है और ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सार्वजनिक सुरक्षा में भागीदारी जरूरी

थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगिड ने कहा कि दीपावली पर सुरक्षा को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी। सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखना केवल पुलिस की नहीं बल्कि समाज के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। यात्रियों से अपील की गई कि बसों में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या सामग्री की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

Published on:

15 Oct 2025 06:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / जैसलमेर बस आगजनी के बाद अलर्ट : अनूपगढ़ पुलिस ने बढ़ाई निगरानी, वाहनों की सघन जांच

