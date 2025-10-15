जैसलमेर बस आगजनी के बाद अलर्ट : अनूपगढ़ पुलिस ने बढ़ाई निगरानी, वाहनों की सघन जांच

अनूपगढ़. जैसलमेर जिले में सोमवार देर रात चलती बस में हुई भीषण आगजनी की घटना में कई लोगों की दर्दनाक मौत के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। दीपावली सीजन में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों की सघन जांच के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में अनूपगढ़ पुलिस ने भी जांच व्यवस्था कड़ी की है। थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगिड ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन के निर्देशन में बुधवार को विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। अनूपगढ़ से बांडा कॉलोनी हाईवे तक पुलिस टीमों ने बसों, टैक्सियों और अन्य वाहनों की जांच की। चालकों व परिचालकों को सख्त हिदायत दी गई कि किसी भी स्थिति में पटाखे, विस्फोटक या ज्वलनशील सामग्री वाहन में न रखें। थानाधिकारी ने नागरिकों से भी अपील की कि यदि कोई व्यक्ति विस्फोटक सामग्री लेकर यात्रा करता दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। अनूपगढ़ बस स्टैंड पर भी अतिरिक्त सतर्कता बढ़ाई गई है। आरएसआरटीसी अधिकारियों व कार्मिकों को निर्देश दिए गए कि कोई भी सवारी पटाखे या ज्वलनशील वस्तु लेकर यात्रा न करे। थानाधिकारी जांगिड ने कहा कि बसों में विस्फोटक पदार्थ ले जाना कानूनन अपराध है और ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।