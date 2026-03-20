खुशखबरी: बठिण्डा-लालगढ़ रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजना को मिली मंजूरी, तीन राज्यों को मिलेगा सीधा फायदा

गौरतलब है कि राजस्थान पत्रिका ने इस परियोजना में हो रही देरी और तकनीकी स्वीकृतियों के इंतजार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। पत्रिका ने 13 मार्च के अंक में ‘बठिंडा-लालगढ़ रेल दोहरीकरण: डीपीआर को मिली तकनीकी स्वीकृति, अब नीति आयोग की मंजूरी का इंतजार’ शीर्षक से खबर प्रकाशित कर प्रशासन का ध्यान खींचा था। पत्रिका की इस मुहिम के बाद केंद्र सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए इसे विशेष दर्जा प्रदान किया है।