शस्त्र पूजन कार्यक्रम में गूंजे भारत माता के जयघोष

श्रीगंगानगर. विजयादशमी के उपलक्ष में विश्व हिन्दू परिषद की ओर से सुखाडि़यानगरसैक्टर दो में शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर भारत माता के जयघोष से वातावरण देशभक्ति के रूप में गूंजयमान हो गया। वहीं कार्यक्रम में ओंकार और विजय महामंत्र श्रीराम जय जय राम के सामूहिक गान किए गए। इस दौरान मुख्य वक्ता विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष मोहन लाल ग्रोवर ने कहा कि जात पात पंथ संप्रदाय से ऊपर उठकर हर हिन्दू को एक रहना है। जिस प्रकार श्रीराम ने एक तपस्वी बनकर भी शस्त्र नहीं त्यागे और अपने शस्त्रों के पराक्रम से दुष्टों का संहार किया। उसी प्रकार हर सनातनी को सज्जन शक्ति को धारण किए हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी शक्तियों को हर मोर्चे पर परास्त करना होगा। उन्होंने बताया कि हमें लवजिहाद , धर्मांतरण , भूमि जिहाद , जनसंख्या असंतुलन जैसे मुद्दों पर स्वयं जागरूक रहते समाज के बीच जाकर इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना होगा। इससे पहले डा. महेश माहेश्वरी नेहिंदुओं को शास्त्र के साथ शस्त्र विद्या में भी सिद्धहस्त होने की बात कही। मातृशक्ति जिला संयोजिका प्रियंका चौधरी ने महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का भावपूर्ण पाठ किया। अतिथियों एवं कार्यकर्ताओं ने मिलकर शस्त्रों पर तिलक लगाकर एवं पुष्प चढ़ाकर पूजन किया। वहीं विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं द्वारा मातृशक्ति और बच्चों को आत्मरक्षा और दंड संचालन का अभ्यास करवाया गया। इस कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष उमाशंकर मित्तल, डा. सीमा माहेश्वरी, विजय सेतिया, मीनाक्षी सेतिया ,वीरेंद्र वैद, मातृशक्ति की सह संयोजिका उर्मिला कासनियां, रानी पांडे, अंजू अरोड़ा, परिषद के जिला सहमंत्री बलराम वर्मा आदि मौजूद थे।