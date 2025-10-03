Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

शस्त्र पूजन कार्यक्रम में गूंजे भारत माता के जयघोष

- विजयादशमी पर महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का किया भावपूर्ण पाठ

less than 1 minute read

श्री गंगानगर

image

Surender Kumar Ojha

Oct 03, 2025

श्रीगंगानगर. विजयादशमी के उपलक्ष में विश्व हिन्दू परिषद की ओर से सुखाडि़यानगरसैक्टर दो में शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर भारत माता के जयघोष से वातावरण देशभक्ति के रूप में गूंजयमान हो गया। वहीं कार्यक्रम में ओंकार और विजय महामंत्र श्रीराम जय जय राम के सामूहिक गान किए गए। इस दौरान मुख्य वक्ता विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष मोहन लाल ग्रोवर ने कहा कि जात पात पंथ संप्रदाय से ऊपर उठकर हर हिन्दू को एक रहना है। जिस प्रकार श्रीराम ने एक तपस्वी बनकर भी शस्त्र नहीं त्यागे और अपने शस्त्रों के पराक्रम से दुष्टों का संहार किया। उसी प्रकार हर सनातनी को सज्जन शक्ति को धारण किए हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी शक्तियों को हर मोर्चे पर परास्त करना होगा। उन्होंने बताया कि हमें लवजिहाद , धर्मांतरण , भूमि जिहाद , जनसंख्या असंतुलन जैसे मुद्दों पर स्वयं जागरूक रहते समाज के बीच जाकर इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना होगा। इससे पहले डा. महेश माहेश्वरी नेहिंदुओं को शास्त्र के साथ शस्त्र विद्या में भी सिद्धहस्त होने की बात कही। मातृशक्ति जिला संयोजिका प्रियंका चौधरी ने महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का भावपूर्ण पाठ किया। अतिथियों एवं कार्यकर्ताओं ने मिलकर शस्त्रों पर तिलक लगाकर एवं पुष्प चढ़ाकर पूजन किया। वहीं विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं द्वारा मातृशक्ति और बच्चों को आत्मरक्षा और दंड संचालन का अभ्यास करवाया गया। इस कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष उमाशंकर मित्तल, डा. सीमा माहेश्वरी, विजय सेतिया, मीनाक्षी सेतिया ,वीरेंद्र वैद, मातृशक्ति की सह संयोजिका उर्मिला कासनियां, रानी पांडे, अंजू अरोड़ा, परिषद के जिला सहमंत्री बलराम वर्मा आदि मौजूद थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Oct 2025 12:22 am

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / शस्त्र पूजन कार्यक्रम में गूंजे भारत माता के जयघोष

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

चार माह पहले 13 लाख रुपए की चोरी कर घूमने निकल गए दो दोस्त, अब पुलिस ने दबोचा

श्री गंगानगर

एक सुर..एक लय…एक ताल…. जयघोष से गूंजा इलाका

श्री गंगानगर

डोली भूमि गिरत दसकंधर, छुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर…

समाचार

राजस्थान: रावण दहन के दौरान हादसा, कुंभकरण के जलते पुतले के नीचे दबा युवक, मची अफरा-तफरी

श्री गंगानगर

सरसों की बुवाई में गुणवत्ता पर जोर, प्रमाणित बीज से मिलेगा फायदा

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.