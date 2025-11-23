बीकानेर संभाग: कांग्रेस जिलाध्यक्षों में गहलोत समर्थकों का बोलबाला

श्रीगंगानगर. कांग्रेस जिलाध्यक्षों की घोषणा होने के बाद बीकानेर संभाग में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे में खुशी का माहौल है, वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के नेतृत्व में प्रदेश और खुद का राजनीतिक भविष्य देख रहे कांग्रेसी नेता इन नियुक्तियों के बाद मायूस हैं। संभाग के पांच नवनियुक्त जिलाध्यक्षों में बीकानेर शहर के जिलाध्यक्ष ही एकमात्र ऐसे चेहरे हैं, जिनके प्रति पायलट का सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। चार जिलाध्यक्ष तो गहलोत की पसंद के हैं।

शुरुआत बीकानेर जिले से करें तो वहां शहर और देहात के लिए जिलाध्यक्ष के अलग-अलग पद हैं। बीकानेर देहात जिलाध्यक्ष पद पर बिशनाराम सियाग की दूसरी बार ताजपोशी हुई है। सियाग गहलोत खेमे से माने जाते हैं। गहलोत के प्रति उनकी गहरी निष्ठा रही है। गहलोत सरकार की राइट टू हेल्थ बिल सहित अन्य योजनाओं के समर्थन में उन्होंने सक्रिय रैलियां निकाल कर अपनी निष्ठा साबित की थी।

बीकानेर शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद पर पूर्व ब्यूरोक्रेट्स मदन गोपाल मेघवाल की नियुक्ति हुई है।मेघवाल के प्रति पायलट का सॉफ्ट कॉर्नर तो रहा ही है, उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में इनका प्रचार भी किया था। दूसरी ओर 2019 के चुनाव में बीकानेर संसदीय क्षेत्र से मेघवाल को कांग्रेस का टिकट गहलोत के शासन काल में ही मिला था। इस लिहाज से इन्हें संतुलन बनाकर चलने वाला चेहरा माना जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। श्रीगंगानगर के नए जिलाध्यक्ष रूपिंदर सिंह कुन्नर के पिता पूर्व मंत्री दिवंगत गुरमीत सिंह कुन्नर के गहलोत से अच्छे संबंध रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन होने के बाद हुए चुनाव में उनके बेटे रूपिंदर सिंह कुन्नर को भाजपा के सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी के सामने उतारा गया। टीटी को चुनाव से पहले ही मंत्री बना दिया गया था। इसके बावजूद वह जीत नहीं पाए। जीत रूपिंदर कुन्नर की ही हुई। जहां तक रूपिंदर कुन्नर की राजनीति का सवाल है तो यह उन्हें पिता से विरासत में मिली। कुन्नर को गहलोत के साथ-साथ पायलट का समर्थक भी माना जाता है।