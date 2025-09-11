Rajasthan: कोचिंग में युवक-युवती की दोस्ती… फिर प्यार और शादी का वादा, अब बलात्कार के आरोप में जेल गया प्रेमी

पीड़िता ने बताया कि शादी का वादा और लोकलाज के डर से से वह चुप हो गई। उसके बाद आरोपी ने उसे ब्लैकमेल कर कई बार उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद उसने युवती का फोन उठाना बंद कर दिया और अपने दोस्तों के साथ उसे धमकाया। युवती की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।