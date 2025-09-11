Jaipur: शहर में कैब कार बन गई थीं चलती-फिरती होटल व बार, चालक बोले- ‘अब वीडियो के साथ आवाज भी रिकॉर्ड होगी’

मूलतः सवाईमाधोपुर हाल प्रताप नगर निवासी चालक रामराज गुर्जर ने बताया कि कैब कार चलते फिरते होटल व बार बन गए। कार के अंदर कैमरे लगने से उसमें वीडियो तो बनेगा, साथ में चालक व सवारी के बीच होने वाली बातचीत भी रिकॉर्ड हो सकती है। कई लोग कैब कार बुक करवाकर अनैतिक काम के लिए उपयोग में लेने लग गए थे। कोई शराब पीता तो कोई यात्रा के दौरान साथी महिला के साथ अश्लील हरकत करता। विरोध करने पर चालक को फंसाने की धमकी देते। अब कैमरे लगने से इनपर लगाम लग सकेगी।