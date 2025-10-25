Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: एसपी कार्यालय में तैनात सिपाही पर साथी कांस्टेबल की पत्नी से रेप का आरोप, आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की दी धमकी

Rajasthan Rape Case: पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तैनात एक सिपाही पर अपने साथी कांस्टेबल की पत्नी के साथ रेप करने का आरोप लगा है।

श्री गंगानगर

Anil Prajapat

Oct 25, 2025

श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में कांस्टेबल की पत्नी से रेप का मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तैनात एक सिपाही पर अपने साथी कांस्टेबल की पत्नी के साथ रेप करने का आरोप लगा है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी सुमित गोदारा ने लोन दिलाने का झांसा देकर उसे कार्यालय से बाहर बुलाया और रास्ते में चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर दिया। बाद में आरोपित ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और आपत्तिजनक वीडियो बना लिया।

पीड़िता ने आरोप लगाया कि गत 18 अक्टूबर को वह पति के इलाज के लिए श्रीगंगानगर आई तब सुमित ने उसे शिव चौक पर बुलाया और उसके पति का जनसेवा हॉस्पिटल में इलाज कराने की बात कही। उसे धोखे से लालगढ़ जाटान गांव में एक सूने मकान में ले गया और वहां कमरे में जबरदस्ती बलात्कार किया। फिर उसे रेलवे स्टेशन छोड़कर भाग गया।

पीड़िता का कहना है कि आरोपी द्वारा वीडियो वायरल करने और लॉरेंस गैंग से हत्या करा देने की धमकी भी दी गई। घटना की शिकायत सदर थाने में दर्ज कराई गई है और जांच एससी/एसटी सैल के पुलिस उप-अधिकारी विष्णु

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Rajasthan: एसपी कार्यालय में तैनात सिपाही पर साथी कांस्टेबल की पत्नी से रेप का आरोप, आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की दी धमकी

