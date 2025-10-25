Rajasthan: एसपी कार्यालय में तैनात सिपाही पर साथी कांस्टेबल की पत्नी से रेप का आरोप, आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की दी धमकी

श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में कांस्टेबल की पत्नी से रेप का मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तैनात एक सिपाही पर अपने साथी कांस्टेबल की पत्नी के साथ रेप करने का आरोप लगा है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी सुमित गोदारा ने लोन दिलाने का झांसा देकर उसे कार्यालय से बाहर बुलाया और रास्ते में चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर दिया। बाद में आरोपित ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और आपत्तिजनक वीडियो बना लिया।