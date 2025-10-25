Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

जोधपुर में विवाहिता की संदिग्ध मौत, परिजन बोले- बेटी को जहर खिलाकर मार डाला, ससुराल वाले मांग रहे थे कार

दो दिन इलाज के दौरान शुक्रवार को खुशबू की मृत्यु हो गई। शव मोर्चरी में रखवाया गया। खुशबू की हत्या का आरोप लगाते हुए परिजन ने रोष व्यक्त किया।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 25, 2025

death of married woman in Jodhpur

मृतका खुशबू राजपुरोहित। फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। महामंदिर थानान्तर्गत पावटा सी रोड पर बीजेएस कॉलोनी में संदिग्ध हालात में बीमार होने के बाद एक महिला की मृत्यु हो गई। परिजन ने दहेज के लिए ससुराल पक्ष पर जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए एफआइआर दर्ज कराई। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन मथुरादास माथुर अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं। उधर, पुलिस ने पति को हिरासत में लिया है।

अस्पताल में हुई मौत

पुलिस के अनुसार मूलत: पाली जिले में पिलोवनी हाल पावटा सी रोड निवासी खुशबू पत्नी हर्षितसिंह राजपुरोहित को संदिग्ध हालात में गत 22 अक्टूबर को मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ससुराल पक्ष का कहना था कि उसकी तबीयत खराब हो गई। वहीं, पाली जिले में रोहट थानान्तर्गत धरमधारी गांव निवासी पीहर पक्ष के लोग अस्पताल पहुंचे तो ससुराल पक्ष पर जहर देने का आरोप लगाया। दो दिन इलाज के दौरान शुक्रवार को खुशबू की मृत्यु हो गई। शव मोर्चरी में रखवाया गया। खुशबू की हत्या का आरोप लगाते हुए परिजन ने रोष व्यक्त किया।

उधर, राजपुरोहित समाज के लोग भी मोर्चरी पहुंच गए और कार्रवाई की मांग करने लगे। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक पोस्टमार्टम न कराने पर अड़ गए। मोर्चरी के बाहर धरना दे दिया। आइपीएस अधिकारी व सहायक पुलिस आयुक्त पूर्व प्रतीक सिंह, थानाधिकारी देवेन्द्रसिंह मोर्चरी पहुंचे। परिजन से वार्ता की गई। उन्हें मृतका के पति हर्षित सिंह को हिरासत में लेने की जानकारी दी, लेकिन परिजन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। पति जयपुर में सोलर कम्पनी में कार्यरत है।

कार लेकर आने का दबाव डालने का आरोप

पाली जिले में धरमधारी निवासी मृतका के भाई इन्द्रजीतसिंह राजपुरोहित ने बहन के पति हर्षित सिंह, ससुर चन्द्रसिंह उर्फ चन्दनसिंह, सास मंजू देवी, जेठ अंकित सिंह व ननद साक्षी के खिलाफ दहेज के लिए तंग व प्रताड़ित, मारपीट करने और जहरीला पदार्थ खिलाकर जान से मारने का प्रयास करने की महिला थाना पूर्व में एफआइआर दर्ज कराई थी।

खुशबू की मृत्यु के बाद इसमें दहेज हत्या के संबंध में बीएनएस की धारा 80 (2) जोड़ी गई है। उसका आरोप है कि 2 मई 2022 को बहन की शादी हर्षित से की गई थी। पिता ने हैसियत से अधिक दहेज दिया था, लेकिन शादी के बाद से ही खुशबू को दहेज-कार के लिए तंग व प्रताड़ित किया जाने लगा था। जयपुर से आने पर पति भी मारपीट करता था।

यह वीडियो भी देखें

गत 20 जून को बहन पीहर आई तब उसने भाई व मां को प्रताड़ना के बारे में अवगत कराया था। सामाजिक स्तर पर वार्ता के बाद ससुर वालों ने दुबारा शिकायत न मिलने का भरोसा दिलाया था। तब खुशबू को गत 20 अक्टूबर को ससुराल भेजा था, लेकिन दूसरे ही दिन उसने भाई को फोन कर जान से मारने की आशंका जताई थी। भाई ने दूसरे दिन लेने आने की बात कही थी। दूसरे दिन दोपहर में ससुर ने खुशबू की तबीयत खराब होने व अस्पताल ले जाने की सूचना दी। जबकि उसे सुबह आठ बजे ही अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। आरोप है कि पीहर वालों ने जहर दिया था।

ये भी पढ़ें

Jodhpur: लेह-लद्दाख एडवाइजरी बोर्ड की जोधपुर सेंट्रल जेल में सुनवाई, सोनम वांगचुक ने रखा मौखिक-लिखित में पक्ष
जोधपुर
Sonam Wangchuk

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Oct 2025 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / जोधपुर में विवाहिता की संदिग्ध मौत, परिजन बोले- बेटी को जहर खिलाकर मार डाला, ससुराल वाले मांग रहे थे कार

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ज्वैलर ने मकान के बाहर खुद का गला काटा, मौत

jweller sucide
जोधपुर

Rajasthan Gang Rape: राजस्थान में अपहरण कर नाबालिग से सामूहिक बलात्कार, अश्लील वीडियो भी बनाया

gang rape
जोधपुर

Jodhpur: लेह-लद्दाख एडवाइजरी बोर्ड की जोधपुर सेंट्रल जेल में सुनवाई, सोनम वांगचुक ने रखा मौखिक-लिखित में पक्ष

Sonam Wangchuk
जोधपुर

Jodhpur: महिला को नौकरी दिलाने के बहाने से होटल में ले जाकर किया बलात्कार, अश्लील वीडियो बनाया फिर 2 दोस्तों से भी करवाया गैंगरेप

जोधपुर

Rajasthan News: सात विवि में कुलगुरु, सिर्फ दिव्यांग विवि को भूल गई सरकार, दिसंबर 2024 से पद खाली

जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.