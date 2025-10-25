जोधपुर में विवाहिता की संदिग्ध मौत, परिजन बोले- बेटी को जहर खिलाकर मार डाला, ससुराल वाले मांग रहे थे कार

गत 20 जून को बहन पीहर आई तब उसने भाई व मां को प्रताड़ना के बारे में अवगत कराया था। सामाजिक स्तर पर वार्ता के बाद ससुर वालों ने दुबारा शिकायत न मिलने का भरोसा दिलाया था। तब खुशबू को गत 20 अक्टूबर को ससुराल भेजा था, लेकिन दूसरे ही दिन उसने भाई को फोन कर जान से मारने की आशंका जताई थी। भाई ने दूसरे दिन लेने आने की बात कही थी। दूसरे दिन दोपहर में ससुर ने खुशबू की तबीयत खराब होने व अस्पताल ले जाने की सूचना दी। जबकि उसे सुबह आठ बजे ही अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। आरोप है कि पीहर वालों ने जहर दिया था।