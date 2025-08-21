Patrika LogoSwitch to English

श्री गंगानगर

फसल बीमा : मिस मैच के बहाने पांच लाख से अधिक पॉलिसी निरस्त

एक्सक्लूसिव : किसानों के लिए छलावा साबित हो रही योजना

श्री गंगानगर

Krishan Ram

Aug 21, 2025

  • श्रीगंगानगर.जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर किसानों के साथ छलावा हो रहा है। पहले जागरूकता के नाम पर बीमा करवाया जाता है और बाद में फसल मिस मैच दिखाकर बीमा पॉलिसियां निरस्त की जा रही हैं।
  • कृषि विभाग के अनुसार, खरीफ 2023 से रबी 2024-25 तक की अवधि में बीमा कंपनी ने कुल 5,05,158 बीमा पॉलिसियों को निरस्त किया है। जिले में बीमा कंपनी का कार्य क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड देख रही है। विभाग के अनुसार, 2023 से इस बीच 64,72,556 बीमा पॉलिसियां किसानों की की गई, जिनमें से 44,81,077 बीमा पॉलिसियों को स्वीकृत किया गया है।

बीमा कंपनी ने यह बताए कारण

  • कृषि विभाग का कहना है कि बीमा कंपनी की ओर से किसानों की पॉलिसियों को निरस्त करने का मुख्य कारण विभिन्न त्रुटियां हैं, जैसे कि किसान का खाता मिसमैच, क्रॉप मिसमैच, किसान का नाम मिसमैच और अन्य तकनीकी गलतियां। इन त्रुटियों के कारण कई किसानों को बीमा क्लेम से वंचित किया जा रहा है।

बीमा पॉलिसियों के निरस्त करने का समय निर्धारण

  • कृषि विभाग के उप निदेशक (सांख्यिकी) हरबंस सिंह ने बताया कि ऋणी और अऋणी किसानों की ओर से बीमा कराते समय पॉलिसी निरस्त करने एक निश्चित अवधि तय है। पॉलिसी तिथि से एक माह की समय सीमा निर्धारित की गई है। हालांकि, बीमा कंपनियां फसल कटाई तक बीमा पॉलिसियों को निरस्त करती रहती है और कोई ना कोई बहाना बनाती रहती है।

सीएम व कृषि मंत्री को पत्र लिखा

  • कांग्रेस की प्रदेश सचिव रामदेवी बावरी व अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष कालू थोरी ने कहा कि बीमा पॉलिसियां निरस्त करना किसानों के साथ धोखा है। बावरी ने मुख्यमंत्री तथा कृषि मंत्री को पत्र लिखकर इन बीमा पॉलिसियों को पुन: बहाल कर किसानों को बीमा क्लेम दिलवाने की मांग की है।

सीजन,वर्ष, निरस्त पॉलिसी संख्या

खरीफ 2023: 4155

रबी 2023-24: 23,787

खरीफ 2024: 214,001

रबी 2024-25: 263,215

फैक्ट फाइल

  • कुल पॉलिसी:64,72,556
  • कुल अप्रूव पॉलिसी:44,81,077
  • कुल निरस्त पॉलिसी:5,05158

मीटिंग में बीमा कंपनी के पक्ष को निरस्त कर दिया

  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत श्रीगंगानगर जिले की रबी 2024-25 में दो लाख 63 हजार 215 बीमा पॉलिसियां निरस्त की गई हैं, जो सही नहीं है। जिला स्तर की मीटिंग में बीमा कंपनी के पक्ष को निरस्त कर दिया है।
  • डॉ. सतीश कुमार शर्मा, संयुक्त निदेशक (कृषि) विस्तार

