साइबर थाने में खुली साइबर क्राइम रिस्पोंस सैल, चौबीस घंटे होगी संचालित

- साइबर ठगी होने पर हेल्पलाइन नम्बर 9530434095 करा सकेंगे शिकायत

less than 1 minute read

श्री गंगानगर

image

Surender Kumar Ojha

Sep 29, 2025

श्रीगंगानगर. यदि आप किसी साइबर ठगी के शिकार हो गए हो या आपके बैंक खाता ब्लॉक हो गया है या कोई संदेश आ रहा है तो ऐसे झंझट से अब छुटकारा दिलाने के लिए जिला पुलिस प्रशासन ने शिव चौक के पास िस्थत साइबर पुलिस थाना परिसर में साइबर क्राइम सैल (1930) का संचालन शुरू किया है। सोमवार को इस सैल के नए ऑफिस का उदघाटन पुलिस अधीक्षक डा. अमृता दुहन ने किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि बढ़ते साइबर अपराधों के मध्यनजर साइबर अपराधों पर प्रभावी और त्वरित कार्रवाई करने के लिए यह सैल लोगों को राहत पहुंचाने का काम करेगी। पहले यह सुविधा पुलिस नियंत्रण कक्ष में संचालित थी। लेकिन साइबर थाना खुलने के बाद लोगों को इस सैल तक पहुंचने के लिए परेशानी आ रही थी। इस दौरान साइबर थाना प्रभारी पुलिस उप अधीक्षक कुलदीप वालिया ने बताया कि यह सैल चौबीस घंटे में तीन शिफ्टों में संचालित होगी। इस सैल का हैल्पलाइन नंबर 9530434095 है। इस पर कॉल या व्हाट्सअप मैसेज कर जिले के नागरिक सभी प्रकार के साइबर अपराधों की शिकायत दर्ज करा सकते है। इसके साथ साथ कोई भी नागरिक साइबर अपराध के संबंध में जानकारी भी ले सकता है। इस मौके पर एडिशनल एसपी
रघुवीर प्रसाद शर्मा, त्वरित अनुसंधान सैल के एएसपी और कालिका टीम के नोडल अधिकारी रामेश्वर लाल सीओ सिटी विष्णु खत्री, सीओ ग्रामीण राहुल यादव, महिला थाना सीआई सुमन जयपाल आदि मौजूद थे।

Published on:

29 Sept 2025 11:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / साइबर थाने में खुली साइबर क्राइम रिस्पोंस सैल, चौबीस घंटे होगी संचालित

