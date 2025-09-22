बावरी समाज की महिला के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, आन्दोलन की चेतावनी

अनूपगढ़.रावला क्षेत्र के गांव 2 डीओएल में बावरी समाज की एक मंदबुद्धि महिला के साथ हुए दुष्कर्म की घटना में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर समाज के पदाधिकारी पुलिस उपाधीक्षक से मिलने अनूपगढ़ पहुंचे लेकिन पुलिस उपाधीक्षक की एग्जाम में ड्यूटी होने के कारण उन्होंने ज्ञापन कार्मिकों को सौंप दिया। बलात्कार की घटना 12 सितंबर 2025 की है, जब पीड़िता घर पर अकेली थी। तभी गांव के ही दो व्यक्ति (पूर्व सरपंच श्रवण राम तथा केशराराम)शराब के नशे में घर में घुस आए और जबरन महिला से दुष्कर्म किया। घटना के समय महिला का पति घर पर नहीं था, जिसका फायदा उठाकर दोनों आरोपियों ने यह जघन्य कृत्य किया। अगले दिन 13 सितंबर को पीड़िता की ओर से रावला थाने में मामला दर्ज करवाया गया। घटना के बाद से महिला मानसिक रूप से सदमे में है और उसका इलाज बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में चल रहा है। घटना को 9 दिन बीत जाने के बाद भी दोनों नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर समाज के लोगों में गहरी नाराजगी है। इसी के विरोध में रविवार को बावरी समाज की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में समाज के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने कहा कि यह केवल एक परिवार पर नहीं, बल्कि पूरे समाज पर हमला है। आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर कठोर सजा दी जानी चाहिए। बैठक के बाद समाजजनों ने पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक प्रशांत कौशिक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में स्पष्ट कहा गया कि अब तक की ढीली कार्यवाही से समाज में असंतोष व्याप्त है। यदि आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया, तो बावरी समाज आंदोलन करने को बाध्य होगा। ज्ञापन देने वालों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश सचिव रामदेवी बावरी, सरपंच प्रतिनिधि मेघराज बावरी, नानक सिंह बावरी, बालमुकुंद, राम प्रकाश, भगवान सिंह, सतपाल बावरी सहित अनेक समाजजन शामिल हुए। सभी ने एकजुट होकर यह संकल्प लिया कि जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलता और अपराधियों को सख्त सजा नहीं दिलाई जाती, तब तक समाज चैन से नहीं बैठेगा। इस सम्बन्ध में पुलिस उपाधीक्षक प्रशांत कौशिक ने बताया कि मामला दर्ज किया गया है, अनुसंधान चल रहा है, जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।