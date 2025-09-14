Patrika LogoSwitch to English

श्री गंगानगर

Rajasthan Crime: शराबी पति ने पत्नी के पेट में घोंपी कैंची, कट गई आंत… बीकानेर अस्पताल में जिंदगी-मौत से लड़ रही महिला

डॉक्टरों ने बताया कि महिला की आंत कट चुकी है और उसकी हालत बेहद नाजुक है। वह इस समय जीवन और मौत के बीच जूझ रही है।

श्री गंगानगर

Kamal Mishra

Sep 14, 2025

Rajasthan Police
प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो-पत्रिका)

श्रीगंगानगर। अनूपगढ़ इलाके में एक ऐसी दर्दनाक वारदात सामने आई है जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। शराब के नशे में धुत एक पति ने हैवानियत की सारी हदें पार कर अपनी पत्नी के पेट में कैंची से वार कर दिया। गंभीर हालत में महिला को पहले अनूपगढ़ अस्पताल ले जाया गया, फिर श्रीगंगानगर और आखिरकार बीकानेर पीबीएम अस्पताल रेफर करना पड़ा। डॉक्टरों ने बताया कि महिला की आंत कट चुकी है और उसकी हालत बेहद नाजुक है। वह इस समय जीवन और मौत के बीच जूझ रही है।

घटना 7 सितंबर की शाम करीब 7:30 बजे की है। पीड़िता सरबती देवी का पीहर श्रीबिजयनगर क्षेत्र के गांव 10 सरकारी में है। उसके भाई रणजीत मेघवाल ने अनूपगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाया। शिकायत में बताया गया कि सरबती देवी की शादी साहब राम (निवासी चक 22ए, अनूपगढ़) के साथ हुई थी।

आरोपी के परिजनों पर भी प्रताड़ना का आरोप

साहब राम आदतन शराबी है और आए दिन पत्नी को प्रताड़ित करता रहा है। परिजनों का आरोप है कि उसकी मां रामेश्वरी देवी, बहन अंगूरी देवी और दामाद दुलीचंद भी इस प्रताड़ना में शामिल रहते हैं। कई बार पंचायतों में समझाइश देने के बावजूद साहब राम की हरकतें नहीं थमीं।

बेटी ने किया बचाव का प्रयास

घटना वाले दिन भी साहब राम शराब के नशे में घर आया और पत्नी सरबती देवी से गाली-गलौच करने लगा। बात इतनी बढ़ी कि उसने अचानक कैंची उठाई और पत्नी के पेट में जोरदार वार कर दिया। लहूलुहान हालत में सरबती देवी जमीन पर गिर पड़ी। इस दौरान बेटी ज्योति (20) ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन आरोपी वहां से फरार हो गया।

श्रीगंगानगर से बीकानेर रेफर

खून ज्यादा बहने पर बेटी ज्योति और बेटा अंकुश (18) ने शोर मचाया और मोहल्लेवालों की मदद से मां को अस्पताल पहुंचाया। अनूपगढ़ अस्पताल में हालत बिगड़ने पर उसे श्रीगंगानगर और फिर बीकानेर पीबीएम अस्पताल रेफर किया गया। बीकानेर में उसका तुरंत ऑपरेशन किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी आंत कटने की पुष्टि की।

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

फिलहाल पीड़िता अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। आरोपी साहब राम फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मामले की जांच सहायक उपनिरीक्षक धर्मवीर को सौंपी गई है।

Published on:

14 Sept 2025 07:48 pm

Rajasthan Crime: शराबी पति ने पत्नी के पेट में घोंपी कैंची, कट गई आंत… बीकानेर अस्पताल में जिंदगी-मौत से लड़ रही महिला

