Rajasthan Crime: शराबी पति ने पत्नी के पेट में घोंपी कैंची, कट गई आंत… बीकानेर अस्पताल में जिंदगी-मौत से लड़ रही महिला

श्रीगंगानगर। अनूपगढ़ इलाके में एक ऐसी दर्दनाक वारदात सामने आई है जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। शराब के नशे में धुत एक पति ने हैवानियत की सारी हदें पार कर अपनी पत्नी के पेट में कैंची से वार कर दिया। गंभीर हालत में महिला को पहले अनूपगढ़ अस्पताल ले जाया गया, फिर श्रीगंगानगर और आखिरकार बीकानेर पीबीएम अस्पताल रेफर करना पड़ा। डॉक्टरों ने बताया कि महिला की आंत कट चुकी है और उसकी हालत बेहद नाजुक है। वह इस समय जीवन और मौत के बीच जूझ रही है।