सरसों की बुवाई में गुणवत्ता पर जोर, प्रमाणित बीज से मिलेगा फायदा

सिंचित क्षेत्र में-आरएच-1706, आरएच-1975,आरएच-0749, आरजीएन-73, आरजीएन-13. आरएच-8812 (लक्ष्मी). पूसा बोल्ड व वरुण।
असिंचित क्षेत्र में—आरएच-1424, आरएच-725,आरएच-761,आरजीएन-298, आरजीएन-229, आरजीएन-48
सिंचित और असिंचित क्षेत्र में—आरएच -1424 आरजीएन-236, आरजीएन-145, आरएच-725 व आरएच-761 दोनों वर्षा पोषित किस्में है, सिंचित क्षेत्र में इन किस्मों की बुवाई करने 45-50 दिन पर केवल एक पानी की आवश्यकता होती है, बिजाई समय पर की जाए तो अनुकूल परिस्थितियों में यह है किस्म आठ क्विंटल प्रति बीघा तक उत्पादन दे सकती है।
