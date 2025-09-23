Patrika LogoSwitch to English

श्री गंगानगर

महिला कलाकारों ने अभिनय से जीता दिल

- हाइटेक रामलीला: रावण-दशरथ-जनक दरबार के दृश्यों ने मोहा मन

श्री गंगानगर

Surender Kumar Ojha

Sep 23, 2025

श्रीगंगानगर. श्री रामलीला सेवा समिति की ओर से रिद्धि सिद्धि कॉलोनी (प्रथम) के प्लैटिनम पार्क में आयोजित हाइटेक रामलीला के दूसरे दिन का मंचन दर्शकों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव रहा। मंगलवार रात रावण-नंदीगण संवाद, वेदवती-रावण संवाद, मेघनाथ की ओर से साधुओं का रक्त लाने का प्रसंग, दशरथ दरबार, श्रवण और उसके माता-पिता का मार्मिक दृश्य, श्रवण का वध, राजा जनक द्वारा हल चलाने और सीता जन्म, दशरथ दरबार में राम जन्म की खुशी और राम की युवावस्था तक के दृश्यों का जीवंत मंचन किया गया। इस रामलीला की खासियत है कि सभी महिला पात्रों की भूमिकाएं महिलाएं निभाती हैं, जिन्होंने अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। कौशल्या के रूप में सुषमा बत्रा, सुमित्रा के रूप में राधा गुनेजा, दशरथ की माता के रूप में बिंदु डोडा, सुनयना के रूप में पूजा चुघ, वेदवती के रूप में तान्या और धरती माता के रूप में दिलनाज ने अभिनय कौशल से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। राम जन्म के अवसर पर किन्नर गौरी माई और उनके साथियों ने बधाई गीत और नृत्य प्रस्तुत कर समां बांध दिया। पुरुष कलाकार भी अभिनय प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं।

23 Sept 2025 11:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / महिला कलाकारों ने अभिनय से जीता दिल

