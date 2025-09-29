Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

किशोरी से पहले की दोस्ती फिर किया बलात्कारी, अब बीस साल की कैद और डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना

- हाइकोर्ट की फटकार पर अनूपगढ़ पुलिस ने की थी आरोपी की गिरफ्तारी

2 min read

श्री गंगानगर

image

Surender Kumar Ojha

Sep 29, 2025

श्रीगंगानगर. पिछले साल अनूपगढ़ क्षेत्र में एक किशोरी को अगवाकर बलात्कार कर गर्भवती बनाने के मामले में अदालत ने एक आरोपी को दोषी मानते हुए बीस साल कठोर कारावास व डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। सोमवार को यह निर्णय पोक्सो प्रकरण की स्पेशल कोर्ट संख्या दो ने सुनाया। इस मामले में हाइकोर्ट की फटकार के बाद अनूपगढ़ पुलिस ने आरोपी को दबोचा और पीडि़त किशोरी को दस्तायाब किया था। यह मामला पिछले साल का है। विशिष्ट लोक अभियोजक हरवीर सिंह बराड़ ने बताया कि पिछले साल 7 जून 2024 को पीडि़ता के पिता ने अनूपगढ़ पुलिस थाने में गुमशुदी कराई। इसमें बताया कि उसकी सौलह वर्षीय बेटी बीती रात को घर से गायब हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की। इसमें पहलू सामने आया कि इस किशोरी से इंस्टाग्राम पर हरियाणा के सिरसा जिले के शहीदांवाली गांव निवासी संदीप कुमार ने दोस्ती की। इसके बाद उसे बहलाफुसलाकर ले गया। आरोपी का सहयोग करने पर अनूपगढ़ क्षेत्र चक 12 पी निवासी जजसिंह की भूमिका सामने आई। इस सहयोगी से भी पूछताछ की गई। इधर, पुलिस ने किशोरी की तलाश में सिरसा जिले के कई गांवों के अलावा बीकानेर, चंडीगढ़ और पंजाब के कई शहरों में दबिश दी लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ऐसे में पीडि़त पक्ष ने 9 दिसम्बर 2024 को राजस्थान हाइकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। इस पर हाइकोर्ट ने अनूपगढ़ सीआई अनिल कुमार को तलब किया। उन्हेांने रिपोर्ट पेश की आरोपी संदीप के परिजन उसे पहले ही घर से बेदखल कर चुके है। हाइकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने फिर से तलाशी अभियान शुरू किया।

तब पुलिस ने घो​​षित किया था पन्द्रह हजार रुपए का ईनाम

एसपी श्रीगंगानगर ने आरोपी संदीप कुमार पर पन्द्रह हजार रुपए का ईनाम घोषित किया। इधर, आरोपी संदीप कुमार ने भी चंडीगढ हाइकोर्ट में याचिका दायर की लेकिन राजस्थान पुलिस की छापेमारी को देखते हुए वह चंडीगढ़ हाइकोर्ट में पेश नहीं हुआ। आखिरकार पुलिस ने पीडित किशोरी को आरोपी संदीप कुमार के गांव के पास ईटभटठे से दस्तायाब किया। यह किशोरी गर्भवती हो चुकी थी। उसकी मेिउकल रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ बलात्कार करने की विभिन्न धाराएं और जोड दी। वहीं सहयोगी जजसिंह के खिलाफ जांच लंबित रखी गई और आरोपी संदीप के खिलाफ अदालत में चालन पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक बराड ने बताया कि पोक्सों की धारा 3-4 में दस साल कठोर कारावास व पचास हजार रुपए जुर्माना, पोक्सो की धारा 5 दो -धारा 6 और धारा 5 जे एवं धारा 6 में बीस-बीस साल कठोर कारावास व पचास-पचास हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 11:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / किशोरी से पहले की दोस्ती फिर किया बलात्कारी, अब बीस साल की कैद और डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हिस्ट्रीशीटर के चाकू से घायल युवक ने दम तोड़ा, परिजनों ने किया हंगामा

श्री गंगानगर

साइबर थाने में खुली साइबर क्राइम रिस्पोंस सैल, चौबीस घंटे होगी संचालित

श्री गंगानगर

नेतेवाला बाइपास पर बनेगा पैनोरमा, संकरी होगा जस्सासिंह मार्ग

श्री गंगानगर

2 कारों की भिड़ंत में महिला की मौत, बाइक के कट मारने से हुआ दर्दनाक हादसा, एक परिवार सालासर से आ रहा था दूसरा जा रहा था

Car accident
श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर के 400 स्कूलों में पोषाहार की जांच

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.