श्री गंगानगर

फुटबॉल खेलते समय 14 वर्षीय खिलाड़ी की अचानक मौत, हार्ट अटैक की आशंका

फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान एक 14 वर्षीय नाबालिग खिलाड़ी की खेलते समय अचानक मौत हो गई। घटना के बाद पूरे मैदान में अफरा-तफरी मच गई और आयोजन स्थल पर मातम पसर गया।

श्री गंगानगर

kamlesh sharma

Jan 18, 2026

अबोहर। गांव धरागवाला में रविवार को फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान एक 14 वर्षीय नाबालिग खिलाड़ी की खेलते समय अचानक मौत हो गई। घटना के बाद पूरे मैदान में अफरा-तफरी मच गई और आयोजन स्थल पर मातम पसर गया।

जानकारी के अनुसार महर्षि वाल्मीकि स्पोर्ट्स क्लब की ओर से गांव धरागवाला में फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। टूर्नामेंट के पहले मैच के दौरान मलौट के गांव आलमवाला निवासी जस्सू उर्फ जसमीत फुटबॉल पर शॉट लगाते ही अचानक मैदान पर गिर पड़ा। मौजूद खिलाड़ियों और आयोजकों ने उसे तुरंत उठाकर पहले गांव के एक निजी डॉक्टर के पास पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे सरकारी अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

गांव निवासी पिंद्र सिंह ने बताया कि जस्सू तीन बहनों का इकलौता और सबसे छोटा भाई था। उसके पिता मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। डॉक्टरों के अनुसार प्रारंभिक तौर पर मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

थाना सदर के एसएसआई गुरमीत सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है।

image

