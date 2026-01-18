फुटबॉल खेलते समय 14 वर्षीय खिलाड़ी की अचानक मौत, हार्ट अटैक की आशंका

जानकारी के अनुसार महर्षि वाल्मीकि स्पोर्ट्स क्लब की ओर से गांव धरागवाला में फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। टूर्नामेंट के पहले मैच के दौरान मलौट के गांव आलमवाला निवासी जस्सू उर्फ जसमीत फुटबॉल पर शॉट लगाते ही अचानक मैदान पर गिर पड़ा। मौजूद खिलाड़ियों और आयोजकों ने उसे तुरंत उठाकर पहले गांव के एक निजी डॉक्टर के पास पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे सरकारी अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।