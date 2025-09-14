Patrika LogoSwitch to English

श्री गंगानगर

बीकानेर संभाग में गैंगस्टर हैरी बॉक्सर की बढ़ी दहशत, पुलिस की चुप्पी

- संगरिया में व्यापारी की हत्या और बीकानेर में दो भाइयों पर फायरिंग के केस में आया नाम

श्री गंगानगर

Surender Kumar Ojha

Sep 14, 2025

श्रीगंगानगर. बीकानेर संभाग में गैँगस्टरों ने रंगदारी की रकम वसूली के लिए अपना नेटवर्क स्थापित कर दिया है। इसी का परिणाम यह रहा कि हनुमानगढ़ जिले में संगरिया में व्यापारी विकास जैन के मर्डर और बीकानेर में कारोबारी के सगे भाईयों सुखदेव चायल ओर धनपत चायल पर फायरिंग की वारदातें हो चुकी है। मामले में गैँगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खास हैरी बॉक्सर का नाम सामने आया है। संगरिया में 12 सितम्बर को और बीकानेर में दस सितम्बर को हुई इन घटनाओं में गैँगस्टर के बढ़ते कदमों पर पुलिस का एक्शन अब तक धरातल पर दिख नहीं रहा है। संगरिया के व्यापारी विकास जैन के मर्डर में गैँगस्टर आरजू बिश्नोई इस हमले में खुद के अलावा हैरी बॉक्सर और शुभम लॉकर का नाम लेते जिम्मेदारी ली है।
श्रीगंगानगर: तब एक साथ दी थी दबिश लेकिन हाथ खाली
दस सितम्बर को बीकानेर में हुई फायरिंग के बाद गैँगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खास हैरी बॉक्सर ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया में पोस्ट वायरल की थी। इस पर श्रीगंगानगर पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई के पंजाब के फाजिल्का जिले के दुतारांवाली गांव में ​िस्थत आवास पर, बीकानेर के कपूरीसर गांव में गैँगस्टर रोहित गोदारा के घर पर, श्रीगंगानगर के रावला क्षेत्र चक एक केएलडी ढाणी में गैंगस्टर कार्तिक जाखड़, श्रीगंगानगर के पुरानी आबादी के मोहर सिंह चौक पर विशाल प्रचार के घर पर, गांव 15 जैड में अमित शर्मा उर्फ अमित पंडित उर्फ जैक के घर पर दबिश देकर जांच की प्रक्रिया का दावा किया। लेकिन वहां से कुछ इनपुट तक नहीं मिला।
आठ कारोबारियों को धमकियां, दो बार फायरिंग
लॉरेंस गैंग से अलग हुए हैरी बॉक्सर और रोहित गोदारा व्यापारियों, कॉलोनाइजरों, अ​धिवक्ता, चिकित्सक और अन्य ठेकेदारों से ऑडियो मैसेज और विदेशी कॉल से धमकाने में लगे है। इस गैँग ने इलाके के आठ कारोबियों को धमकियां दी और दो बार फायरिंग भी की है।
- 14 अगस्त को हैरी बॉक्सर ने श्रीगंगानगर के एक युवा व्यापारी को 2 करोड़ रुपये की रंगदारी देने की धमकी दी है। व्यापारी आर्मी में सप्लाई का ठेकेदार है। धमकी में व्यापारी और उनके पिता को मारने की बात कही गई है।
- 17 जून को बसंती चौक के पास जिम के बाहर कॉलोनाइजर आशीष गुप्ता पर दो युवकों ने फायरिंग की। एक गोली उसकी टांग पर लगी। कोतवाली में मामले दर्ज किया गया। यह वारदात रोहित गोदारा ने कराई थी।
- 27 मई को अग्रसेननगर चौक पर प्रॉपर्टी कारोबारी सतीश उर्फ राजू कथूरिया के घर पर फायरिंग की वारदात हुई। इस कारोबारी से दो करेाड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। तीस जून को उसके ऑफिस में भी शूटर ने फायर करने की कोशिश की लेकिन भाग गए। यह वारदात हैरी बॉक्सर गैँग ने ली।
- 30 जून को भाजपा नेता अशोक चांडक को गैंगस्टर रोहित गोदारा व हैरी बॉक्सर ने ऑडियो और मैसेज से जान से मारने की धमकी दी। रंगदारी की रकम तीस करोड़ रुपए देने की बात कही गई। चांडक कॉलोनाइजर गुप्ता के कारोबारी पार्टनर भी है, ऐसे में यह मामला भी कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया।
- 15 जुलाई को बीज कारोबार से कॉलोनाइजर बने रवि गुप्ता को भी गैँगस्टर की ओर से दस करोड़ रुपए की रंगदारी की रकम देने के लिए ऑडियो मैसेज भेजा गया। इस संबंध में सदर पुलिस ने मामला दर्ज किया। इस कारोबारी पर फायरिंग करने आए चार गुर्गे विदेशी पिस्टल समेत काबू में आए।
- दो और तीन जुलाई को फोन कॉल और फिर ऑडियो मैसेज आए। मैसेज में बोल रहे व्यक्ति ने खुद को रोहित गोदारा बताया और धमकी दी कि 10 करोड़ रुपए का इंतजाम करके रख। करना जान से हाथ धोना पड़ेगा। पुलिस ने केस दर्ज कर सुरक्षा में गार्ड तैनात किया है।
- 21 जुलाई को हैरी बॉक्सर ने सूरतगढ़ के कारोबारी को धमकी भरा ऑडियो मैसेज भेजा है। इसमें उसने कहा है कि फोन उठाकर बात कर लो नहीं तो ऐसा नुकसान करूंगा कि जिंदगी भर उभर नहीं पाओगे। इस संबंध में सूरतगढ़ सिटी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया।
- छह जनवरी को गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम पर रूई के कारोबारी को 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। फोन करने वाले ने खुद को गैंगस्टर रोहित गोदारा का आदमी बताया है।

14 Sept 2025 12:02 am

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / बीकानेर संभाग में गैंगस्टर हैरी बॉक्सर की बढ़ी दहशत, पुलिस की चुप्पी

