सौगात: दीपावली पर बनेगी जिले की छह विधानसभाओं में 94 नई सड़कें

श्रीगंगानगर. जिले में 238 किमी लंबी 94 सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। इसके एवज में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से करीब साठ करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। दीपावली से पहले इन सड़कों के निर्माण कार्य शुरू होने के आसार है। राज्य सरकार ने प्रत्येक विधानसभा में दस-दस करोड़ रुपए के बजट से नई सड़कों का निर्माण कराने के आदेश जारी किए थे, यह काम जुलाई में शुरू होकर अक्टूबर माह में यह काम पूरा होना था लेकिन पूरे प्रदेश में ठेकेदारों ने सीसीरोड और कारपेट सड़क की गारंटी पीरियड को दुगुना करने के आदेश जारी कर दिए, तब इन ठेकेदारों ने जिले में बनने वाली 94 सड़कों की निविदा प्रक्रिया का बहिष्कार कर दिया। ऐसे में यह निविदा प्रक्रिया स्थगित करनी पड़ी। अब पीडब्ल्यूडी ने मुख्य अभियंता से सहमति लेते हुए दुबारा टैंडर खोलने की अनुमति मांगी है। ऐसे में इसी माह के अंत तक यह टैंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की माने तो दीपावली से पहले कई जगह यह निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

इनके फीडबैक पर बनाई यह पूरी सूची

जिले के प्रत्येक विधानसभा चुनाव में सत्तारुढ भाजपा के जीते और हारे हुए प्रत्याशियों की अनुशंषा पर जर्जर सड़कों का पुन:निर्माण या नई सड़क बनाने का फीडबैक लिया गया है। ज्यादातर इस प्रस्तावित सूची में ग्रामीण क्षेत्र को ज्यादा तवज्जो दी गई है। मुख्य मार्ग से गांव की मिसिंग लाइन को जोड़ने, मुख्य मार्ग से ग्रामीण क्षेत्र की अेार से जर्जर हो चुकी सड़कों को दुबारा बनाने जैसे कार्यो को प्राथमिकता दी गई है।