श्री गंगानगर

सौगात: दीपावली पर बनेगी जिले की छह विधानसभाओं में 94 नई सड़कें

- सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से खर्च होगा 60 करोड़ रुपए का बजट

श्री गंगानगर

Surender Kumar Ojha

Sep 23, 2025

श्रीगंगानगर. जिले में 238 किमी लंबी 94 सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। इसके एवज में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से करीब साठ करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। दीपावली से पहले इन सड़कों के निर्माण कार्य शुरू होने के आसार है। राज्य सरकार ने प्रत्येक विधानसभा में दस-दस करोड़ रुपए के बजट से नई सड़कों का निर्माण कराने के आदेश जारी किए थे, यह काम जुलाई में शुरू होकर अक्टूबर माह में यह काम पूरा होना था लेकिन पूरे प्रदेश में ठेकेदारों ने सीसीरोड और कारपेट सड़क की गारंटी पीरियड को दुगुना करने के आदेश जारी कर दिए, तब इन ठेकेदारों ने जिले में बनने वाली 94 सड़कों की निविदा प्रक्रिया का बहिष्कार कर दिया। ऐसे में यह निविदा प्रक्रिया स्थगित करनी पड़ी। अब पीडब्ल्यूडी ने मुख्य अभियंता से सहमति लेते हुए दुबारा टैंडर खोलने की अनुमति मांगी है। ऐसे में इसी माह के अंत तक यह टैंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की माने तो दीपावली से पहले कई जगह यह निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।
इनके फीडबैक पर बनाई यह पूरी सूची
जिले के प्रत्येक विधानसभा चुनाव में सत्तारुढ भाजपा के जीते और हारे हुए प्रत्याशियों की अनुशंषा पर जर्जर सड़कों का पुन:निर्माण या नई सड़क बनाने का फीडबैक लिया गया है। ज्यादातर इस प्रस्तावित सूची में ग्रामीण क्षेत्र को ज्यादा तवज्जो दी गई है। मुख्य मार्ग से गांव की मिसिंग लाइन को जोड़ने, मुख्य मार्ग से ग्रामीण क्षेत्र की अेार से जर्जर हो चुकी सड़कों को दुबारा बनाने जैसे कार्यो को प्राथमिकता दी गई है।

यहां यहां इतनी इतनी सड़कें
श्रीगंगानगर विधानसभा में 47 किमी लंबी की 47 सडकें, अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 41 किमी लंबी 17 सड़कें, रायसिंहनगर क्षेत्र में 35 किमी की 16 सड़कें, सादुलशहर क्षेत्र में 36 किमी की 14 सडकें, करणपुर क्षेत्र की 37 किमी की 16 सड़कें और सूरतगढ़ क्षेत्र की 42 किमी लंबी की 14 सड़कों कुल 238 किमी की 94 सड़काें को बनाने का लक्ष्य रखा है।

23 Sept 2025 11:55 pm

23 Sept 2025 11:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / सौगात: दीपावली पर बनेगी जिले की छह विधानसभाओं में 94 नई सड़कें

