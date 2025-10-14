Sri Ganganagar Crime: प्रोपर्टी डीलर की रैकी के बाद गोल्डी बराड़ ने मांगी थी 2 करोड़ की रंगदारी

वृंदावन विहार निवासी राकेश कुमार गोयल ने थाने में गत 23 मार्च को मामला दर्ज कराया था कि उसके बेटे अधिवक्ता मोहित गोयल को भी सोशल मीडिया पर गैंगस्टर ने 22 मार्च को कॉल करके दो करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। रकम नहीं देने पर परिवार को खत्म करने की धमकी दी। जांच में खुलासा हुआ कि गोल्डी बराड़ गैंग के लिए गैंगस्टर कार्तिक जाखड़ की अहम भूमिका है। आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने के स्वीकारा कि उसने गोयल के घर बाहर रैकी की और उसकी वीडियो व मोबाइल नम्बर गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को उपलब्ध कराए थे। बराड़ ने गोयल ने रंगदारी की रकम के लिए धमकी दी।