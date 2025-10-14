Sri Ganganagar Crime: प्रोपर्टी डीलर की रैकी के बाद गोल्डी बराड़ ने मांगी थी 2 करोड़ की रंगदारी

गैंगस्टर का गुर्गा कार्तिक जाखड़ गिरफ्तार, पत्रिका फोटो
श्रीगंगानगर में सात माह पहले वृंदावन विहार निवासी प्रोपर्टी डीलर को दो करोड़ रुपए की रंगदारी के लिए धमकाने के मामले में पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के एक खास गुर्गे को गिरफ्तार किया। जांच अधिकारी व जवाहरनगर थाने के एसआई रोहिताश पूनियां ने बताया कि रावला क्षेत्र चक 4 केएलएम निवासी कार्तिक जाखड़ को अदालत के प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया।
वृंदावन विहार निवासी राकेश कुमार गोयल ने थाने में गत 23 मार्च को मामला दर्ज कराया था कि उसके बेटे अधिवक्ता मोहित गोयल को भी सोशल मीडिया पर गैंगस्टर ने 22 मार्च को कॉल करके दो करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। रकम नहीं देने पर परिवार को खत्म करने की धमकी दी। जांच में खुलासा हुआ कि गोल्डी बराड़ गैंग के लिए गैंगस्टर कार्तिक जाखड़ की अहम भूमिका है। आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने के स्वीकारा कि उसने गोयल के घर बाहर रैकी की और उसकी वीडियो व मोबाइल नम्बर गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को उपलब्ध कराए थे। बराड़ ने गोयल ने रंगदारी की रकम के लिए धमकी दी।
जाखड़ पिछले दिनों दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम की गिरफ्त में आया था। आरोपी ने 27 मई की रात को प्रोपर्टी डीलर राजू कथूरिया के घर पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। कथूरिया से भी दो करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी।
आठ मामले दर्ज जिले के रावला थाने के हिस्ट्रीशीटर जाखड़ के खिलाफ सदर, राजियासर व घड़साना के अलावा बीकानेर सदर थानों में फिरौती मांगने व फायरिंग आदि मामले दर्ज हैं। जाखड़ ने सुखाड़िया मार्ग और रीको में निजी अस्पताल पर फायरिंग की वारदात की थी। उसने यह वारदातें गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के इशारे पर कराई थी।
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी गोल्डी बराड़ गैंग का गुर्गा है। उसने इलाके के कई वीआईपी लोगों कराई थी।
जेल से दूसरे मामले में किया गिरफ्तार सदर पुलिस ने कॉलोनाइजर रवि शंकर गुप्ता से दस करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में जाखड़ को प्रोडक्शन वारंट से गिरफ्तार किया। आरोप है कि जाखड़ ने व्यापारी की रैंकी के लिए चार गुर्गों को भिजवाया था। पुलिस ने एक पेइंग गेस्ट हाउस से चार गुगर्गों को विदेशी पिस्टल समेत पकड़ा था।
बड़ी खबरेंView All
श्री गंगानगर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग