फिल्मी स्टाइल से नाकाबंदी तोड़ कर भागा, पुलिस की घेराबंदी से दबोचा

श्रीगंगानगर. जवाहरनगर पुलिस को टवेरा गाड़ी ने गुरुवार सुबह चक्करघिन्नी बना दिया। यह चालक अपनी गाड़ी को पुलिस की ओर से कराई गई नाकाबंदी को तोड़कर उसे कालूवाला चक के पास ले गया लेकिन जवाहरनगर पुलिस ने उसकी घेराबंदी कर ली। उसे कालूवाला चक से साधुवाली तक पीछा करके दबोच लिया। सीआई देवेन्द्र सिंह ने बताया कि इस वाहन के चालक को शांतिभंग के आरोप में काबू किया है। यह पंजाब का रहने वाला है। पुलिस के हाथ आने से पहले उसने कोई वस्तु या पैकेट को रास्ते में कहीं फेंक दिया। उसकी तलाशी ली गई तब उससे कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई है। हालांकि उससे पूछताछ का दौर गुरुवार शाम तक किया गया। हुआ यूं कि सुबह करीब साढ़े 10 बजे जवाहरनगर थाना क्षेत्र में एसएसबी रोड पर पुलिस की कई गाड़ियां एक गाड़ी का पीछा करती हुई नजर आई। सायरन बजाते हुए ये गाड़ियां उसके पीछे लगी हुई थी। पुलिस ने लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर इस गाड़ी को रूकवा लिया। इससे पहले इस चालक ने अपनी गाड़ी को रिद्धि सिद्धि 7 कॉलोनी में छुपाने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने फिर पीछा किया तो उसने पुलिस को चकमा देकने के लिए वह कालूवाला बाइपास की ओर भाग गया। लेकिन पुलिस ने साधुवाली और कालूवाला बाइपास दोनों ओर से इस गाड़ी की घेराबंदी कर ली। बताया जाता है कि यह किसी ड्रग्स माफिया के लिए काम करता है। वह डिलीवरी देने आया था लेकिन पुलिस की नाकेबंदी तोड़ने से पुलिस ने इसका पीछा शुरू कर दिया।
बड़ी खबरेंView All
श्री गंगानगर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग