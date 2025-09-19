Rajasthan 4th Grade Exam: चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में उच्च डिग्री धारियों का लगा जमावड़ा, कहा- ‘मजबूरी है अब क्या करें ?’

रावतसर के हरीश कुमार का कहना था कि सरकारी नौकरी का अपना रुतबा है, पद चाहे छोटा हो या बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। सूरतगढ़ के सुभाष कुमार का भी मानना था कि विधि स्नातक के बाद परिवार पालने की मजबूरी अड़चन बन गई। प्राइवेट सेक्टर में दस हजार मासिक वेतन से ज्यादा नहीं मिल रहा था। ऐसे में चतुर्थ श्रेणी कार्मिक बनने को तैयार हो गया हूं।