श्री गंगानगर

Rajasthan 4th Grade Exam: चतुर्थ श्रेणी परीक्षा देने आए युवक की मौत, हार्ट अटैक की आशंका

Rajasthan 4th Grade Exam: श्रीगंगानगर जिले में चतुर्थ श्रेणी परीक्षा देने आए एक युवक की मौत हुई है। मृतक हनुमानगढ़ जिले का बताया जा रहा है। युवक परीक्षा देने के बाद अपने साथियों का इंतजार कर रहा था।

श्री गंगानगर

Kamal Mishra

Sep 19, 2025

Rajasthan 4th Grade Exam
केंद्र पर चतुर्थ श्रेणी परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थी (फोटो-पत्रिका)

श्रीगंगानगर। जिले से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा देने आए एक युवक की अचानक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, युवक ने सुबह पहली पारी का पेपर दिया था। परीक्षा समाप्त होने के बाद वह आदर्श पार्क में बैठकर अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था, जिनकी परीक्षा दूसरी पारी में थी। इस दौरान अचानक वह बेहोश होकर गिर पड़ा।

मौके पर मौजूद परीक्षार्थियों और लोगों ने तुरंत युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक आशंका हार्ट अटैक की जताई जा रही है। मृतक की पहचान हनुमानगढ़ जिले के बोलावाली गांव निवासी के रूप में हुई है। फिलहाल युवक का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है।

ये भी पढ़ें

RSSB Grade 4 Exam: पहले दिन जबरदस्त सख्ती, लड़कियों का दुपट्टा-चूड़ियां तो लड़कों की टी-शर्ट उतरवाई, लेट आने वाले अभ्यर्थी हाथ मलते रहे
जयपुर
RSSB Grade 4 Exam

साथियों का इंतजार कर रहा था युवक

बताया जा रहा है कि युवक पिछले कई महीनों से परीक्षा की तैयारी कर रहा था, जिसके बाद अपने साथियों के साथ श्रीगंगानगर में परीक्षा देने आया था, पहले ही दिन उसकी पहली पारी में परीक्षा थी। परीक्षा उसकी समाप्त हो चुकी थी और वह पार्क में अपने अन्य साथियों का इंतजार कर रहा था, जो दूसरी पारी में परीक्षा दे रहे थे।

फिलहाल, मौत की असली वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही युवक की मौत का सही पता चल सकेगा।

death of youth

Exam

Updated on:

19 Sept 2025 04:13 pm

Published on:

19 Sept 2025 04:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Rajasthan 4th Grade Exam: चतुर्थ श्रेणी परीक्षा देने आए युवक की मौत, हार्ट अटैक की आशंका

