Rajasthan 4th Grade Exam: चतुर्थ श्रेणी परीक्षा देने आए युवक की मौत, हार्ट अटैक की आशंका

श्रीगंगानगर। जिले से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा देने आए एक युवक की अचानक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, युवक ने सुबह पहली पारी का पेपर दिया था। परीक्षा समाप्त होने के बाद वह आदर्श पार्क में बैठकर अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था, जिनकी परीक्षा दूसरी पारी में थी। इस दौरान अचानक वह बेहोश होकर गिर पड़ा।
मौके पर मौजूद परीक्षार्थियों और लोगों ने तुरंत युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक आशंका हार्ट अटैक की जताई जा रही है। मृतक की पहचान हनुमानगढ़ जिले के बोलावाली गांव निवासी के रूप में हुई है। फिलहाल युवक का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है।
बताया जा रहा है कि युवक पिछले कई महीनों से परीक्षा की तैयारी कर रहा था, जिसके बाद अपने साथियों के साथ श्रीगंगानगर में परीक्षा देने आया था, पहले ही दिन उसकी पहली पारी में परीक्षा थी। परीक्षा उसकी समाप्त हो चुकी थी और वह पार्क में अपने अन्य साथियों का इंतजार कर रहा था, जो दूसरी पारी में परीक्षा दे रहे थे।
फिलहाल, मौत की असली वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही युवक की मौत का सही पता चल सकेगा।