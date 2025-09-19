Rajasthan 4th Grade Exam: चतुर्थ श्रेणी परीक्षा देने आए युवक की मौत, हार्ट अटैक की आशंका

श्रीगंगानगर। जिले से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा देने आए एक युवक की अचानक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, युवक ने सुबह पहली पारी का पेपर दिया था। परीक्षा समाप्त होने के बाद वह आदर्श पार्क में बैठकर अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था, जिनकी परीक्षा दूसरी पारी में थी। इस दौरान अचानक वह बेहोश होकर गिर पड़ा।