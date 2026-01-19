श्रीगंगानगर को दहलाने की साजिश ! अवैध रिवॉल्वर और कारतूसों का जखीरा मिला, पुलिस भी हैरान

पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई संभवतः राजस्थान में अवैध कारतूसों की सबसे बड़ी बरामदगी में से एक है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि जिले में अवैध हथियारों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है ताकि संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। इस दौरान सोमवार को सादुलशहर थाना प्रभारी मलकीयत सिंह के नेतृत्व में पुलिस दल द्वारा गांव अलीपुरा-नूरपुरा लिंक चैनल नहर की पुलिया पर नाकाबंदी की जा रही थी।