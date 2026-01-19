19 जनवरी 2026,

सोमवार

श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर को दहलाने की साजिश ! अवैध रिवॉल्वर और कारतूसों का जखीरा मिला, पुलिस भी हैरान

श्रीगंगानगर में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से अवैध रिवॉल्वर के साथ 567 कारतूस बरामद होने पर पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है।

श्री गंगानगर

image

Rakesh Mishra

Jan 19, 2026

Illegal revolver, illegal revolver in Sriganganagar, illegal revolver in Rajasthan, cartridges, cartridges in Sriganganagar, Sriganganagar news, Rajasthan news, अवैध रिवॉल्वर, अवैध रिवॉल्वर इन श्रीगंगानगर, अवैध रिवॉल्वर इन राजस्थान, कारतूस, कारतूस इन श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर न्यूज, राजस्थान न्यूज

फोटो- पत्रिका

श्रीगंगानगर। अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अवैध रिवॉल्वर और 567 कारतूस बरामद किए हैं। बरामद कारतूसों में 563 जिंदा तथा 4 खाली कारतूस शामिल हैं। परिवहन में प्रयुक्त बिना नंबरी मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है।

सबसे बड़ी बरामदगी

पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई संभवतः राजस्थान में अवैध कारतूसों की सबसे बड़ी बरामदगी में से एक है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि जिले में अवैध हथियारों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है ताकि संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। इस दौरान सोमवार को सादुलशहर थाना प्रभारी मलकीयत सिंह के नेतृत्व में पुलिस दल द्वारा गांव अलीपुरा-नूरपुरा लिंक चैनल नहर की पुलिया पर नाकाबंदी की जा रही थी।

567 कारतूस बरामद

इस दौरान अलीपुरा गांव की ओर से एक बिना नंबरी मोटरसाइकिल पर सवार युवक पुलिस को देखकर घबरा गया और वापस मुड़ने का प्रयास करने लगा। संदेह होने पर पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान आरोपी रायसिंहनगर क्षेत्र के गांव किकरवाली निवासी 26 वर्षीय श्यामसुंदर के कब्जे से एक अवैध रिवॉल्वर तथा 567 कारतूस बरामद किए गए। आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल जब्त की गई।

विदेशी पिस्टल में इस्तेमाल होने वाले कई कारतूस

एसपी दुहन ने बताया कि बरामद कारतूसों में कई कारतूस विदेशी पिस्टल में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसी संभावना है कि आरोपी या उसके साथियों के पास विदेशी पिस्टल भी हो सकती है। हालांकि पूछताछ का दौर जारी है। इधर, पुलिस के अनुसार बरामद किए गए कारतूस एके-47 और सब मशीन गन के होने की संभावना है।

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि यह कारतूस उसे गांव 71 एनपी निवासी नवीन कुमार और पुरानी आबादी रवि चौक निवासी अमनदीप सिंह बराड़ ने उपलब्ध कराए थे। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। इस कार्रवाई में थाना सादुलशहर की टीम के साथ साइबर सेल कार्यालय के कांस्टेबल पवन लिम्बा की विशेष भूमिका रही।

गैंगस्टर की गैंग से संबंधों की संभावना

पुलिस ने दो दिन पहले लॉरेंस बिश्नोई और विशाल पचार की गैंग के गुर्गे नवीन कुमार और अमनदीप सिंह बराड़ को गिरफ्तार किया था। पुरानी आबादी पुलिस ने आरोपी अमनदीप सिंह बराड़ के कब्जे से विदेशी ग्लॉक पिस्टल बरामद की थी।

यह वीडियो भी देखें

अब सादुलशहर पुलिस ने आरोपी श्यामसुंदर से भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं, जिनमें से कई कारतूस विदेशी पिस्टल में इस्तेमाल होते हैं। एसपी ने बताया कि गैंग के सदस्यों के साथ इस आरोपी का अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव था या नहीं, इसका खुलासा जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही हो पाएगा। जिन लोगों से यह हथियार लेकर आया था, उनके संबंध गैंग से जुड़े हुए सामने आए हैं।

