19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर में दिल दहला देने वाली घटना : मासूम के बचाने के लिए कुत्ते से भिड़ी मां, देखें वीडियो

Sawai Madhopur dog attack : केशव नगर कॉलोनी से गोद में डेढ़ साल की मासूम बच्ची को लेकर जा रही महिला पर अचानक कुत्ते ने हमला कर दिया। मां ने बच्ची को बचाने के लिए साहस दिखाया और करीब 20 सेकंड तक कुत्ते से संघर्ष किया।

less than 1 minute read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

kamlesh sharma

Jan 19, 2026

सवाई माधोपुर। जिला मुख्यालय स्थित केशव नगर कॉलोनी से गोद में डेढ़ साल की मासूम बच्ची को लेकर जा रही महिला पर अचानक कुत्ते ने हमला कर दिया। मां ने बच्ची को बचाने के लिए साहस दिखाया और करीब 20 सेकंड तक कुत्ते से संघर्ष किया।

केशव नगर निवासी राधा पत्नी लोकेश जांगिड़ अपनी बेटी को गोद में लेकर परिवार के अन्य बच्चों के साथ रविवार शाम घर से निकली। केशव नगर में पंचराणा मंदिर से जटवाड़ा जाने वाले रास्ते में एक निजी स्कूल के पास अचानक एक आवारा कुत्ता सामने आ गया और उसने राधा पर हमला कर दिया।

कुत्ता सीधे गोद में लिपटी मासूम पर झपटा और कपड़े खींचकर बच्ची को गिराने की कोशिश की। बेटी को बचाने के लिए राधा ने कुत्ते से भिड़कर उसे रोकने की कोशिश की। इस दौरान कुत्ते ने महिला के हाथ को काट लिया।

शोर सुनकर आसपास के लोग दौड़े तो कुत्ता भाग गया। घायल मां-बेटी का अस्पताल में उपचार कराया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद लोगों में भय व आक्रोश व्याप्त हो गया। लोगों ने बताया कि एक सप्ताह पहले भी कुत्ते की तीन जनों को कुत्ते ने काट लिया था।

नगर परिषद आयुक्त को भी पूर्व में ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अब तक कुत्तों को नहीं पकड़ा गया। इससे लोगों में रोष बना है। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने अतिरिक्त जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा है।

ये भी पढ़ें

Alwar News : थाने पहुंचा युवक बोला-अच्छे से होटल में तुरंत रूम बुक कराओ… शक होने पर पुलिस ने फर्जी आईपीएस को पकड़ा
अलवर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Jan 2026 07:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / सवाई माधोपुर में दिल दहला देने वाली घटना : मासूम के बचाने के लिए कुत्ते से भिड़ी मां, देखें वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : सवाई माधोपुर में लगेगा 150 करोड़ रुपए की लागत से अमरूद प्रोसेसिंग प्लान्ट, कृषि मंत्री की घोषणा

Sawai Madhopur Rs 150 crore cost set up set up guava processing plant Agriculture Minister Kirodi Lal Meena announced
सवाई माधोपुर

Guava Festival 2026: चार दशक में करमोदा से देश-विदेश तक पहुंचा सवाईमाधोपुर का अमरूद, किसानों की खुशहाली का बना आधार

Sawai-Madhopur-Guava
सवाई माधोपुर

Guava Festival : सवाई माधोपुर में कल से देश का पहला अमरूद महोत्सव, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे उद्घाटन

Rajasthan Sawai Madhopur India first guava festival begin tomorrow inaugurated Lok Sabha Speaker Om Birla
सवाई माधोपुर

Rajasthan Accident: राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, तीन लोगों की दर्दनाक मौत

rajasthan accident
सवाई माधोपुर

Greenfield Expressway: 324 किमी लंबे ब्यावर-भरतपुर एक्सप्रेस-वे का विरोध तेज, निरस्त करने की मांग

Greenfield Expressway, Greenfield Expressway in Rajasthan, Greenfield Expressway in Beawar, Greenfield Expressway in Bharatpur, Beawar-Bharatpur Expressway, Beawar-Bharatpur Expressway latest news, Beawar-Bharatpur Expressway update news, Rajasthan news, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे इन राजस्थान, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे इन ब्यावर, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे इन भरतपुर, ब्यावर-भरतपुर एक्सप्रेस-वे, ब्यावर-भरतपुर एक्सप्रेस-वे लेटेस्ट न्यूज, ब्यावर-भरतपुर एक्सप्रेस-वे अपडेट न्यूज, राजस्थान न्यूज
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.