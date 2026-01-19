सवाई माधोपुर में दिल दहला देने वाली घटना : मासूम के बचाने के लिए कुत्ते से भिड़ी मां, देखें वीडियो

केशव नगर निवासी राधा पत्नी लोकेश जांगिड़ अपनी बेटी को गोद में लेकर परिवार के अन्य बच्चों के साथ रविवार शाम घर से निकली। केशव नगर में पंचराणा मंदिर से जटवाड़ा जाने वाले रास्ते में एक निजी स्कूल के पास अचानक एक आवारा कुत्ता सामने आ गया और उसने राधा पर हमला कर दिया।