अंडर 17 और अंडर 19 वर्ग में श्रीगंगानगर सुपर लीग में

श्रीगंगानगर.मयूर स्कूल में जारी 69 वीं राज्य स्तरीय बालिका बास्केटबॉल (अंडर-17 और अंडर-19) प्रतियोगिता अपने महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। तीन दिन से चल रहे लीग मुकाबले बुधवार रात अंतिम चरण में पहुंचे। इसके बाद टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण की शुरुआत होगी। पांच अक्टूबर को फाइनल मुकाबले होंगे।
आयोजन प्रभारी सूर्यकांत मांझू ने बताया कि अब तक के मुकाबलों में कई रोमांचक पल देखने को मिले। अंडर-17 वर्ग में श्रीगंगानगर ने चूरू को 32-05 के बड़े अंतर से हराकर सुपरलीग में प्रवेश किया। वहीं, भीलवाड़ा ने भी जोधपुर को हराने में सफलता पाई। अंडर-19 वर्ग में भी श्रीगंगानगर ने चूरू को 32-00 से शिकस्त दी। डीडवाना और कुचामन ने क्रमश: दौसा को 26-02 से हराकर अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया। बुधवार रात खेले गए मुकाबले में श्रीगंगानगर ने अलवर 34-18 से हराया। वहीं, कोटा ने सीकर को 51-42 से पराजित कर सुपर लीग में प्रवेश किया।
क्वार्टरफाइनल,सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले
लीग मैच समाप्त होने के बाद टीमें नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी, जिसमें क्वार्टरफाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले होंगे। फाइनल मैच 5 अक्टूबर को निर्धारित है,जिसमें विजेता टीम का चयन किया जाएगा। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में 17 व 19 आयु वर्ग की 72 टीमों के 850 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस आयोजन की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए उप जिला शिक्षा अधिकारी (खेल) कमल सहारण ने निर्णायकों की बैठक की, जिसमें निर्णायक मंडल की तैयारियों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्कूल प्रिंसिपल ओंकार नैन भी मौजूद रहे और प्रतियोगिता की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश दिए।