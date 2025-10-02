Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

अंडर 17 और अंडर 19 वर्ग में श्रीगंगानगर सुपर लीग में

-आज लीग मैच समाप्त, 5 अक्टूबर को होगा फाइनल -राज्य स्तरीय बालिका बास्केटबॉल टूर्नामेंट,निर्णायक मुकाबलों का इंतजार

less than 1 minute read

श्री गंगानगर

image

Krishan Ram

Oct 02, 2025

  • श्रीगंगानगर.मयूर स्कूल में जारी 69 वीं राज्य स्तरीय बालिका बास्केटबॉल (अंडर-17 और अंडर-19) प्रतियोगिता अपने महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। तीन दिन से चल रहे लीग मुकाबले बुधवार रात अंतिम चरण में पहुंचे। इसके बाद टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण की शुरुआत होगी। पांच अक्टूबर को फाइनल मुकाबले होंगे।
  • आयोजन प्रभारी सूर्यकांत मांझू ने बताया कि अब तक के मुकाबलों में कई रोमांचक पल देखने को मिले। अंडर-17 वर्ग में श्रीगंगानगर ने चूरू को 32-05 के बड़े अंतर से हराकर सुपरलीग में प्रवेश किया। वहीं, भीलवाड़ा ने भी जोधपुर को हराने में सफलता पाई। अंडर-19 वर्ग में भी श्रीगंगानगर ने चूरू को 32-00 से शिकस्त दी। डीडवाना और कुचामन ने क्रमश: दौसा को 26-02 से हराकर अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया। बुधवार रात खेले गए मुकाबले में श्रीगंगानगर ने अलवर 34-18 से हराया। वहीं, कोटा ने सीकर को 51-42 से पराजित कर सुपर लीग में प्रवेश किया।

क्वार्टरफाइनल,सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले

  • लीग मैच समाप्त होने के बाद टीमें नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी, जिसमें क्वार्टरफाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले होंगे। फाइनल मैच 5 अक्टूबर को निर्धारित है,जिसमें विजेता टीम का चयन किया जाएगा। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में 17 व 19 आयु वर्ग की 72 टीमों के 850 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस आयोजन की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए उप जिला शिक्षा अधिकारी (खेल) कमल सहारण ने निर्णायकों की बैठक की, जिसमें निर्णायक मंडल की तैयारियों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्कूल प्रिंसिपल ओंकार नैन भी मौजूद रहे और प्रतियोगिता की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 12:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / अंडर 17 और अंडर 19 वर्ग में श्रीगंगानगर सुपर लीग में

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सरसों की बुवाई में गुणवत्ता पर जोर, प्रमाणित बीज से मिलेगा फायदा

श्री गंगानगर

Rajasthan: रेलवे ट्रैक पर सो रहे युवक की ट्रेन से कटकर मौत, जेब से मिला शराब का पव्वा, मृतक की नहीं हो सकी पहचान

railway track Death
श्री गंगानगर

Rajasthan: सालासर में धोक लगाने जा रहे श्रद्धालुओं का भीषण एक्सीडेंट, एक ही परिवार के 6 लोग घायल, 2 लोगों की हालत नाजुक

suratgarh accident
श्री गंगानगर

सूरतगढ़ में NH-62 पर ट्रक और पेट्रोल टैंकर की भीषण टक्कर, एक ड्राइवर गंभीर घायल

suratgarh accident
श्री गंगानगर

Dussehra 2025: रावण की आंखों से बरसेंगे अंगारे, कुम्भकर्ण के अट्टहास से गूंजेगा वातावरण.. मेघनाथ का चारों दिशाओं में घूमेगा सिर

Vijayadashmi 2025
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.