Rail Project: यहां पर 324 किमी रेल लाइन दोहरीकरण को मिली मंजूरी, राजस्थान के इस प्रोजेक्ट को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा

श्रीगंगानगर। बीकानेर-बठिण्डा के बीच सिंगल रेल ट्रेक के कारण पैसेंजर ट्रेनों व मालगाड़ियों को होने वाली देरी से अब निजात मिलने जा रही है। रेलवे ने बीकानेर से बठिण्डा के बीच 324 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग के दोहरीकरण की योजना को मंजूरी दे दी है। इसका सबसे अधिक फायदा सूरतगढ़ तापीय परियोजना में प्रतिदिन आने वाली एक दर्जन कोयला मालगाड़ियों, अन्य गुड्स ट्रेनों को मिलेगा। उनको अब ट्रेक क्लीयर होने के इंतजार में घंटों तक अटकना नहीं पड़ेगा।