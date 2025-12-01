छावनी के साए में पाक का जासूस पकड़ा – तीन राज्यों की सेना मूवमेंट तक पहुंच चुका था आईएसआई का नेटवर्क

साधुवाली छावनी के पास दबोचा पाक का जासूस
श्रीगंगानगर की साधुवाली छावनी क्षेत्र में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा एक युवक पकड़ा गया है। आरोपी प्रकाश उर्फ बादल, पंजाब के फिरोजपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। पिछले कई दिनों से वह छावनी क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के आस-पास संदिग्ध रूप से घूमता देखा गया। लगातार निगरानी में रखे जाने के बाद इंटेलिजेंस टीम ने उसे गिरफ्तार किया।
सूत्रों के अनुसार, पकड़े गए युवक के पास से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, रिकॉर्डिंग उपकरण, इलाके के नक्शे और अन्य संदिग्ध सामग्री मिली है। उसके ऑनलाइन लेन-देन के कई सुराग भी सामने आए हैं, जिसकी तकनीकी जांच जारी है।तीन राज्यों की सेना मूवमेंट की रिकॉर्डिंग बरामद
सीआईडी जोन की एडिशनल एसपी दीक्षा कामरा ने बताया कि आरोपी के कब्जे से मोबाइल बरामद किया गया है, इसमें राजस्थान, पंजाब और गुजरात में सेना की मूवमेंट तथा सामरिक ठिकानों से जुड़े वीडियो और फोटोग्राफ मिले हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी यह संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी आईएसआई को भेज चुका है। कई फाइलें क्लाउड बैकअप और एन्क्रिप्टेड एप माध्यम से भी साझा करने के संकेत मिले हैं।
पहले ड्रोन से मंगवाता था हेरोइन, फिर फंस गया लालच में
खुफिया एजेंसियों के अनुसार आरोपी प्रकाश पहले पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन की खेप मंगवाने का काम करता था। पाक तस्करों ने उसे भारी रकम का लालच देकर जासूसी नेटवर्क में शामिल कर लिया। हर वीडियो, फोटो और मूवमेंट की जानकारी के बदले उसे ऑनलाइन भुगतान मिलता था, जिसके लेन-देन के सबूत एजेंसियों को हाथ लगे हैं। खुफिया अफसरों का कहना है कि आरोपी लंबे समय से इस गतिविधि में सक्रिय था और कई संवेदनशील ठिकानों की जानकारी आईएसआई तक पहुंचा चुका है।
