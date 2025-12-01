छावनी के साए में पाक का जासूस पकड़ा – तीन राज्यों की सेना मूवमेंट तक पहुंच चुका था आईएसआई का नेटवर्क

खुफिया एजेंसियों के अनुसार आरोपी प्रकाश पहले पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन की खेप मंगवाने का काम करता था। पाक तस्करों ने उसे भारी रकम का लालच देकर जासूसी नेटवर्क में शामिल कर लिया। हर वीडियो, फोटो और मूवमेंट की जानकारी के बदले उसे ऑनलाइन भुगतान मिलता था, जिसके लेन-देन के सबूत एजेंसियों को हाथ लगे हैं। खुफिया अफसरों का कहना है कि आरोपी लंबे समय से इस गतिविधि में सक्रिय था और कई संवेदनशील ठिकानों की जानकारी आईएसआई तक पहुंचा चुका है।