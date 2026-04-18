किसान की बेटी शालू ने पहले ही प्रयास में रचा इतिहास, बिना कोचिंग घर बैठकर हासिल की 8वीं रैंक

शालू की इस सफलता से पूरे गांव में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों और परिजनों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया, वहीं बधाई देने वालों का लगातार आना-जाना लगा हुआ है। परिवार के लिए यह उपलब्धि गर्व का विषय बन गई है। भाई पुनीत कस्वां भी पढ़ाई कर रहा है। शालू ने बताया कि कला वर्ग में स्नातक डिग्री पूरी करने के बाद उसने आरएएस की तैयारी शुरू कर दी थी। उसने पूरी तरह से सेल्फ स्टडी पर भरोसा किया और अनुशासन के साथ तैयारी जारी रखी, जिसका परिणाम उसे पहले ही प्रयास में सफलता के रूप में मिला।