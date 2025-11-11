Patrika LogoSwitch to English

श्री गंगानगर

Sri-Ganganagar Suicide: 'जा रहा हूं हमेशा के लिए…', 3 साल के लिव-इन रिलेशन का 40 सेकंड में हुआ अंत, चारपाई पर बैठकर रोती रही प्रेमिका

Rajasthan News: श्रीगंगानगर में एक युवक ने प्रेमिका के घर के बाहर कार में आग लगाकर आत्मदाह कर लिया। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार यह घटना महज 40 सेकंड में हुई।

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Akshita Deora

Nov 11, 2025

Play video

घटनास्थल और मृतक की फाइल फोटो: पत्रिका

Lover Committed Suicide In Car: श्रीगंगानगर शहर की पावनधाम कॉलोनी में सोमवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक व्यक्ति ने प्रेमिका के घर के आगे कार में आग लगाकर आत्मदाह कर लिया। कार से उठे धमाके और धुएं के गुबार से इलाके में हड़कंप मच गया। पहचान मुस्कान नगर लुधियाना निवासी सुरजीत सिंह दीवान के रूप में हुई है।

सीओ ग्रामीण राहुल यादव ने बताया कि घटना स्थल का जायजा लिया है। घटनाक्रम महज 40 सेकंड में हुआ है। इसकी पुष्टि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से हुई। मृतक तैश में आया था और खुद को कार के अंदर ही जलाने का ये कदम उठाया। वह प्रेमिका के साथ 3 साल तक लिव-इन में रहा था।

कई आईडी, पहचान किसी से नहीं

मृतक का अतीत रहस्य भरा है। वह हनुमानगढ़ में किराए पर रहता था लेकिन उसके पास सीकर, भिवाड़ी, लुधियाना, रेवाड़ी, अजमेर आदि इलाकों की आईडी भी थी। मृतक के बैग से करीब 10 से अधिक ठिकानों की ID मिली है।

जिन-जिन ID में फोन नंबर अंकित थे उन्हें कॉल की जा चुकी है। किसी ने भी मृतक के बारे में कोई फीडबैक नहीं दिया है। एएसआई कृष्ण कुमार सिहाग ने बताया कि मृतक की कार से एक बैग बरामद हुआ है जिसमें कई दस्तावेज मिले। घटना के बाद मौके पर मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट पहुंची। टीम ने कार, जले हुए बैग और दस्तावेजों के सैंपल लिए। यादव ने बताया कि यदि 72 घंटे में कोई पारिवारिक सदस्य या रिश्तेदार नहीं आता है तो अंतिम संस्कार कराने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

मुझे सहारे की जरूरत थी

घटना स्थल पर कार के पास चारपाई पर प्रेमिका अपने अतीत को याद कर रही थी। उसने बताया कि सुरजीत खुद को लुधियाना के पास गांव अघाड़ा का जमींदार बताता था। कहता था कि उसके पास काफी जमीन है लेकिन कभी न गांव ले गया, न जमीन दिखाई।

गीता के अनुसार उसे सहारे की जरूरत थी इसलिए उसने कभी ज्यादा पूछताछ नहीं की। सुरजीत ने सुबह 11 बजे घर के सामने आया। वह कार से उतरने की बजाय ड्राइविंग सीट पर बैठा रहा और बोला कि ‘तू नहीं चली तो अब मैं जा रहा हूं हमेशा के लिए।’ यह कहकर उसने कार में खुद को आग लगा ली।

जब तक लोग पहुंचे वह करीब 80% जल चुका था। अस्पताल लाने तक उसने दम तोड़ दिया। प्रेमिका का भाई वाहन चालक है। वह सुबह ड्यूटी पर गया था। करीब 11 बजे फोन आया कि घर के आगे कार में आग लगी है। घर पहुंचा तो लोग कार से सुरजीत को निकाल रहे थे। पुलिस ने उसके बयान दर्ज किए हैं।

2 साल पहले भी हुआ था हादसा

दो साल पहले 11 सितंबर 2023 को इसी पावनधाम रोड पर न्यू चावला कॉलोनी में कार में एलपीजी गैस सिलेंडर विस्फोट होने से वासुदेव नगर निवासी पच्चीस वर्षीय साकेत बंसल की मौके पर ही मौत हो गई थी। वह घर से गेहूं पिसवाने के लिए कार लेकर निकला था लेकिन सिगरेट की तलब लगी तो उसने लाइटर या माचिस जलाई थी तो कार में विस्फोट हुआ था।



Updated on:

11 Nov 2025 11:35 am

Published on:

11 Nov 2025 11:32 am

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Sri-Ganganagar Suicide: ‘जा रहा हूं हमेशा के लिए…’, 3 साल के लिव-इन रिलेशन का 40 सेकंड में हुआ अंत, चारपाई पर बैठकर रोती रही प्रेमिका

