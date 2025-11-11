Sri-Ganganagar Suicide: ‘जा रहा हूं हमेशा के लिए…’, 3 साल के लिव-इन रिलेशन का 40 सेकंड में हुआ अंत, चारपाई पर बैठकर रोती रही प्रेमिका

जिन-जिन ID में फोन नंबर अंकित थे उन्हें कॉल की जा चुकी है। किसी ने भी मृतक के बारे में कोई फीडबैक नहीं दिया है। एएसआई कृष्ण कुमार सिहाग ने बताया कि मृतक की कार से एक बैग बरामद हुआ है जिसमें कई दस्तावेज मिले। घटना के बाद मौके पर मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट पहुंची। टीम ने कार, जले हुए बैग और दस्तावेजों के सैंपल लिए। यादव ने बताया कि यदि 72 घंटे में कोई पारिवारिक सदस्य या रिश्तेदार नहीं आता है तो अंतिम संस्कार कराने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।