प्रेमिका के वियोग में प्रेमी का खौफनाक कदम, कार में लगाई आग, जिंदा जलकर मौत

पंजाब के युवक ने प्रेमिका के वियोग में उठाया खौफनाक कदम। श्रीगंगानगर की पावनधाम कॉलोनी में कार में आग लगाकर किया आत्मदाह।
श्रीगंगानगर में पावनधाम कॉलोनी में सोमवार सुबह करीब 11 बजे उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक ने अपनी कार में आग लगाकर खुदकुशी कर ली। मौके पर जोरदार धमाका हुआ और कार आग के गोले में तब्दील हो गई। घटना जस्सासिंह मार्ग स्थित पावनधाम मंदिर के पास हुई। पुलिस ने मृतक की पहचान पंजाब निवासी सुरजीत सिंह के रूप में की है।
जानकारी के अनुसार, सुरजीत सिंह पिछले तीन साल से हनुमानगढ़ में अपनी प्रेमिका के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था। दोनों के बीच कुछ समय से अनबन चल रही थी। एक सप्ताह पहले प्रेमिका अपने परिजनों के पास श्रीगंगानगर लौट आई थी और उसने हनुमानगढ़ की सुरेसिया पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि सुरजीत उसे परेशान करता है।
रविवार को सुरजीत श्रीगंगानगर आया और सेतिया पुलिस चौकी में जाकर प्रेमिका को वापस ले जाने की जिद की, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। सोमवार सुबह सुरजीत ने अपनी कार में पेट्रोल डाला और प्रेमिका के घर के पास ही आग लगा ली। कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। राहगीरों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाकर युवक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
मृतक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस के अनुसार, सुरजीत का यह कदम प्रेमिका के वियोग में उठाया गया आत्मघाती कदम प्रतीत होता है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।
