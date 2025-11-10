प्रेमिका के वियोग में प्रेमी का खौफनाक कदम, कार में लगाई आग, जिंदा जलकर मौत

रविवार को सुरजीत श्रीगंगानगर आया और सेतिया पुलिस चौकी में जाकर प्रेमिका को वापस ले जाने की जिद की, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। सोमवार सुबह सुरजीत ने अपनी कार में पेट्रोल डाला और प्रेमिका के घर के पास ही आग लगा ली। कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। राहगीरों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाकर युवक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।