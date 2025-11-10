Patrika LogoSwitch to English

श्री गंगानगर

प्रेमिका के वियोग में प्रेमी का खौफनाक कदम, कार में लगाई आग, जिंदा जलकर मौत

प्रेमिका के वियोग में प्रेमी ने उठाया खौफनाक कदम। तीन साल से लिव-इन में रह रहे सुरजीत सिंह ने प्रेमिका के घर के पास कार में आग लगाकर दी जान। श्रीगंगानगर की पावनधाम कॉलोनी में मची सनसनी, पुलिस जांच में जुटी।

less than 1 minute read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Deepak Sharma

Nov 10, 2025

पंजाब के युवक ने प्रेमिका के वियोग में उठाया खौफनाक कदम। श्रीगंगानगर की पावनधाम कॉलोनी में कार में आग लगाकर किया आत्मदाह।

पंजाब के युवक ने प्रेमिका के वियोग में उठाया खौफनाक कदम। श्रीगंगानगर की पावनधाम कॉलोनी में कार में आग लगाकर किया आत्मदाह।

श्रीगंगानगर में पावनधाम कॉलोनी में सोमवार सुबह करीब 11 बजे उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक ने अपनी कार में आग लगाकर खुदकुशी कर ली। मौके पर जोरदार धमाका हुआ और कार आग के गोले में तब्दील हो गई। घटना जस्सासिंह मार्ग स्थित पावनधाम मंदिर के पास हुई। पुलिस ने मृतक की पहचान पंजाब निवासी सुरजीत सिंह के रूप में की है।

जानकारी के अनुसार, सुरजीत सिंह पिछले तीन साल से हनुमानगढ़ में अपनी प्रेमिका के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था। दोनों के बीच कुछ समय से अनबन चल रही थी। एक सप्ताह पहले प्रेमिका अपने परिजनों के पास श्रीगंगानगर लौट आई थी और उसने हनुमानगढ़ की सुरेसिया पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि सुरजीत उसे परेशान करता है।

रविवार को सुरजीत श्रीगंगानगर आया और सेतिया पुलिस चौकी में जाकर प्रेमिका को वापस ले जाने की जिद की, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। सोमवार सुबह सुरजीत ने अपनी कार में पेट्रोल डाला और प्रेमिका के घर के पास ही आग लगा ली। कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। राहगीरों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाकर युवक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

मृतक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस के अनुसार, सुरजीत का यह कदम प्रेमिका के वियोग में उठाया गया आत्मघाती कदम प्रतीत होता है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

शहर की खबरें:

Updated on:

10 Nov 2025 02:15 pm

Published on:

10 Nov 2025 02:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / प्रेमिका के वियोग में प्रेमी का खौफनाक कदम, कार में लगाई आग, जिंदा जलकर मौत

Patrika Site Logo

