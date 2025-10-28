उगते सूर्य को अर्घ्य, पूर्वाचंलवासियों में उत्साह

आतिशबाजी से दीपावली जैसा जश्न

इस पर्व पर दीपावली जैसा जश्न देखने केा मिला। कई युवाओं ने वहां आतिशबाजी कर छठ मैया के जयकारे लगाए। महिलाओं ने मोबाइल फोटो के माध्यम से सेल्फी लेने की होड़ लग गई। इधर, नेहरानगर के पास और करणपुर रोड पर चुंगी के पास भी छठ पर्व का आयोजन किया गया। वहां भी अस्थायी घाट पर पूजा अर्चना का तांता लगा रहा।

महिलाओं और युवतियों में रहा ज्यादा क्रेज

तीन पुली किनारे अस्थायी घाट पर छठ मैया का पूजन किया गया। वहां पूर्वांचलवासियों के लिए आस्था का केन्द्र बने इन घाट पर महिलाओं और युवतियों ने पूजन की सामग्री को लेकर नहर के अंदर खड़े होकर छठ मैया के मंगल गीत गाए। इन परिवारों ने दीपक और अगरबत्ती से सूर्य देव की पूजा की प्रक्रिया शुरू हुई। फल और विशेष पकवान से छठ मैया को भोग लगाया। इत्र, अगरबत्ती, धूप से तीन पुली क्षेत्र महक उठा। ज्यादातर महिलाओं ने छठ मैया की धोक लगाते हुए अपने परिवार के बच्चों को निरोगी, सरकारी नौकरी, अपना घर बनाने की कामना की। शहर से बाहर रहने वाले परिजनों को मोबाइल से वीडियो कॉलिंग कर उत्सव स्थल के दर्शन करवाए। इससे पहले महिलाओं ने अपनी परंपरागत रंग-बिरंगी साड़ियों और युवतियां लुभावने सूट और लंहगे की ड्रेस में सज धजकर आई।

याद आई अपने गांव की मिट्टी

अपने परिवार के साथ आए बुजुर्ग शंभूनाथ का कहना था कि छठ पर्व पर गांव की मिट़टी याद आने लगती है। परिवार को पालना भी जरूरी है, इसलिए अपने परिवारिक सदस्यों के साथ यहां आ गया। बिहारी मूल की शोभा का मानना था कि बिहार से भले ही दूर हो लेकिन लोक संस्कृति के त्यौहार मनाने का नियम कायम है। युवती मंजू का कहना था कि लंबे समय से अपने परिवार के संग यहां रहती है तो छठ पर्व भी यहां मनाने का चलन हो गया है, बिहार जाने का कभी कभार मौका मिलता है।